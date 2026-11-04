बांसवाड़ा के कलिंजरा बायपास पर शराब से भरी पिकअप पलटी, बोतलें लूटने की मची होड़

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों में शराब की बोतलें उठाने की होड़ मच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई लोग पिकअप से बोतलें निकालकर ले जाने लगे। अंधेरा होने के कारण कुछ लोग बोतलें लेकर आसानी से निकल गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाने का प्रयास किया। हालांकि, इसके बावजूद शराब की बोतलें उठाने का सिलसिला जारी रहा।