राजस्थान पंचायत चुनाव: झोपड़ी में रहने वाली महिला कैसे बनी सरपंच? कभी मनरेगा में करती थीं मजदूरी, जानिए संघर्ष की कहानी

Banswara Panchayat Election Results 2026: घाटोल (बांसवाड़ा): राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में कई रोचक कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मोटा टांडा की नवनिर्वाचित सरपंच आशा देवी की है। कभी मनरेगा में मजदूरी कर और आसपास के गांवों में दिहाड़ी काम करके परिवार का गुजारा करने वाली आशा देवी ने सरपंच पद के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। उनका जीवन अभावों के बीच गुजरा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं खोया और चुनाव मैदान में उतरकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।