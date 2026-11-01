Banswara Sarpanch Results : तीन बार मतगणना, पहली 2 में जीता प्रत्याशी, तीसरी बार में 7 मतों से हारा, जानें कैसे

Gram Panchayat Delwara Laukia Sarpanch Election Results : बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देलवाड़ा लौकिया में सरपंच चुनाव की मतगणना में नया विवाद खड़ा हो गया। देर रात ढाई बजे तक तीन बार हुई मतों की गिनती में यहां शुरुआती 2 बार बीएपी समर्थित प्रत्याशी शंकरलाल बामणिया विजयी घोषित हुए। पर, तीसरी गिनती में दर्जनों वोट खारिज होने से प्रतिद्वंदी दीपशंकर डोकी को 7 वोटों से विजयी घोषित किया गया। ये ग्राम पंचायत भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी की गृह पंचायत है। हारे सरपंच प्रत्याशी शंकरलाल बामणिया ने प्रतिद्वंदी सरपंच को भाजपा समर्थित बताते हुए आरओ पर भाजपा के पक्ष में वोट खारिज करने का आरोप लगाकर पुनर्मतदान की मांग की है।