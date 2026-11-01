Rajasthan : बांसवाड़ा में बड़ा सड़क हादसा, तीन युवकों की दर्दनाक मौत, दिवाली से पहले गांवों में पसरा मातम

एएसआई अमर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9 बजे भड़वेल निवासी सुनील पुत्र फूलजी पटेल (25 वर्ष) लसोड़िया पाड़ी में नेशनल हाईवे के किनारे अपनी साइड में खड़ा था। इसी दौरान खुदनी हाला की तरफ से बाइक पर सेंडनानी निवासी अंकित पुत्र रमेश मछार (21 वर्ष) तथा संदलाई बड़ी निवासी धनपाल पुत्र सोहनलाल डोडियार (21 वर्ष) आ रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे अपने दोस्त सुनील को खड़ा देखकर दोनों युवकों ने बाइक रोकी और उससे बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान भील कुआं की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रॉले वाहन ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।