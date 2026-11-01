IAS Gaurav Goyal : आइएएस गौरव गोयल लौटेंगे राजस्थान, आते ही मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, जानें

IAS Gaurav Goyal : जयपुर. भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव गोयल प्रतिनियुक्ति से वापस अपने मूल कैडर में लौट रहे हैं। वे लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत थे, शनिवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर राजस्थान कैडर में वापसी के आदेश जारी कर दिए। उन्हें यहां बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि गौरव गोयल की सोमवार को राजस्थान वापसी हो सकती है और उसके बाद शीघ्र ही उन्हें नया पद मिलने के आदेश जारी होने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति के बाद लोकसभा सचिवालय से गौरव गोयल की सेवाएं लौटाने का आग्रह किया था। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष की सहमति के बाद उनके सचिवालय ने गौरव गोयल की सेवाएं मूल कैडर में लौटाने का आदेश जारी कर दिया।