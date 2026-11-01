Inside Story: 5 बड़ी वजहों से हारीं सोशल मीडिया स्टार पवन साहू की पत्नी कोमल! मिलियन फ़ॉलोअर्स भी नहीं बचा पाए

Pawan Sahu and his wife Komal Sahu - File PIC
देश के शीर्ष फिटनेस यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पवन साहू के पास यूट्यूब पर 2.77 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर लगभग 70 लाख फॉलोअर्स की फौज है। इसके बावजूद राजस्थान के भीलवाड़ा (शाहपुरा) जिले की फुलियाखुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव में उनकी पत्नी कोमल साहू (तेली) को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वे महज 277 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहीं। इस चुनाव में भगवती लाल सोनी ने 1,203 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की, जबकि पूर्व सरपंच कालूराम जाट 797 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
इस हाई-प्रोफाइल हार ने देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या इंटरनेट की दुनिया की लोकप्रियता जमीनी राजनीति में जीत की गारंटी बन सकती है? उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स, स्थानीय परिस्थितियों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार के आधार पर इस अप्रत्याशित हार के 5 प्रमुख संभावित कारणों को समझा जा सकता है:
पवन साहू की पहचान फिटनेस वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए देशभर में बनी है। लेकिन इन फॉलोअर्स में से कितने लोग फुलियाखुर्द ग्राम पंचायत के मतदाता हैं, यह सबसे अहम सवाल है।
सोशल मीडिया पर किसी को पसंद करना और स्थानीय चुनाव में उसे या उसके परिवार के सदस्य को वोट देना दो अलग बातें हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ा बड़ा दर्शक वर्ग अलग-अलग शहरों और राज्यों में हो सकता है, जबकि सरपंच चुनाव का फैसला सीमित क्षेत्र के मतदाता करते हैं।
ग्राम पंचायत का चुनाव केवल प्रचार और लोकप्रियता के आधार पर नहीं जीता जाता। इसमें मतदाता उम्मीदवार के स्थानीय जुड़ाव, उपलब्धता, व्यवहार और गांव के लोगों के साथ उसके संबंधों को भी महत्व देते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में स्थानीय लोगों के हवाले से यह बात सामने आई कि पवन साहू की डिजिटल दुनिया में सक्रियता और अचानक चुनावी मैदान में उतरने के बीच स्थानीय स्तर पर पर्याप्त जुड़ाव की चुनौती रही। ऐसे में सोशल मीडिया पर बनाई गई पहचान को गांव के प्रत्येक परिवार तक व्यक्तिगत भरोसे में बदलना आसान नहीं रहा होगा।
राजस्थान के ग्रामीण चुनावों में जातिगत और सामाजिक समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फुलियाखुर्द के चुनाव को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट में स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर बताया गया कि पवन साहू के समर्थन और विरोध में गांव के लोग अलग-अलग धड़ों में बंटे हुए थे। जातिगत समीकरणों को भी चुनावी नतीजे से जोड़कर देखा जा रहा है।
हालांकि, किस समुदाय के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले, इसका कोई प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे हार का निर्णायक कारण नहीं, बल्कि एक संभावित स्थानीय कारक माना जा सकता है।
चुनाव के दौरान पवन साहू ने अपनी पत्नी के पक्ष में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कई अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी प्रचार के लिए मैदान में उतरे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसे राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया गया। लेकिन प्रत्याशी के तौर पर कोमल की सक्रिय मौजूदगी का अभाव भी नज़र आया।
चुनाव प्रचार के दौरान महत्वपूर्ण पहलू यह माना जा रहा है कि पूरे अभियान में पवन साहू ही प्रमुख रूप से नजर आए। सोशल मीडिया से लेकर गांव में प्रचार तक, चर्चा और प्रचार का केंद्र पवन साहू बने रहे, जबकि सरपंच पद की वास्तविक प्रत्याशी कोमल साहू खुद जनसंपर्क करती या मतदाताओं के बीच सक्रिय रूप से पहुंचती दिखाई नहीं दीं।
चुनाव में मतदाता अक्सर प्रत्याशी से सीधे संवाद, व्यक्तिगत मुलाकात और स्थानीय समस्याओं पर उसकी समझ को भी महत्व देते हैं। ऐसे में प्रचार अभियान के दौरान कोमल की सीमित सार्वजनिक मौजूदगी और मतदाताओं से सीधे जुड़ाव का अभाव भी उनकी हार की एक संभावित वजह माना जा रहा है।
सरपंच का चुनाव सीधे गांव के स्थानीय नेतृत्व से जुड़ा होता है। इसमें मतदाता उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान, पुराने कामकाज, गांव में उपलब्धता और स्थानीय लोगों के साथ उसके संबंधों को भी देखते हैं।
इस चुनाव में भगवती लाल सोनी को 1203 और पूर्व सरपंच कालूराम जाट को 797 वोट मिले। दोनों उम्मीदवारों ने कोमल साहू की तुलना में काफी अधिक वोट हासिल किए। यह नतीजा बताता है कि स्थानीय स्तर पर दोनों उम्मीदवारों को अच्छा समर्थन मिला। यह भी संभव है कि उनके स्थानीय संपर्क और चुनावी नेटवर्क ने उन्हें बढ़त दिलाई हो। हालांकि, मतदाताओं के फैसले के पीछे इन कारकों का कितना योगदान रहा, इसका कोई आधिकारिक सर्वे उपलब्ध नहीं है।
फुलियाखुर्द ग्राम पंचायत में मतदान के दिन भी विवाद की स्थिति बनी थी। एक महिला मतदाता को कथित तौर पर बताया गया कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है। इस पर पवन साहू ने आपत्ति जताते हुए फर्जी मतदान का आरोप लगाया और मौके पर पुलिसकर्मियों से उनकी कहासुनी हुई।
हालांकि, फर्जी मतदान के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए इस घटना को चुनाव परिणाम प्रभावित करने वाला कारण बताना उचित नहीं होगा।
चुनाव परिणाम आने के बाद पवन साहू ने हार स्वीकार करते हुए विजेता उम्मीदवार को बधाई दी। उन्होंने अपने समर्थकों का आभार जताया और कहा कि चुनाव हारने के बावजूद गांव के विकास के लिए किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश जारी रखेंगे।
चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने गांव में साफ-सफाई, बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने हैंडपंप और लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम कराने का भरोसा भी दिया था।
फुलियाखुर्द का यह चुनाव इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है कि सोशल मीडिया किसी अभियान को रातों-रात व्यापक पहचान या लाइमलाइट तो दिला सकता है, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए धरातल पर निरंतरता, पारिवारिक जुड़ाव और स्थानीय भरोसे की आवश्यकता होती है।
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