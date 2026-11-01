Inside Story: 5 बड़ी वजहों से हारीं सोशल मीडिया स्टार पवन साहू की पत्नी कोमल! मिलियन फ़ॉलोअर्स भी नहीं बचा पाए

देश के शीर्ष फिटनेस यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पवन साहू के पास यूट्यूब पर 2.77 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर लगभग 70 लाख फॉलोअर्स की फौज है। इसके बावजूद राजस्थान के भीलवाड़ा (शाहपुरा) जिले की फुलियाखुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव में उनकी पत्नी कोमल साहू (तेली) को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वे महज 277 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहीं। इस चुनाव में भगवती लाल सोनी ने 1,203 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की, जबकि पूर्व सरपंच कालूराम जाट 797 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।