Online Gaming Fraud: आसानी से कमाई का सपना छोड़ें वरना खाता हो जाएगा खाली, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर हो रही है लाखों की ठगी

ठग बड़े-बड़े कैश प्राइज, आसान जीत और “घर बैठे लाखों कमाओ” जैसे लालच दिखाते हैं। वे गेमिंग चैट या ऐप में पीड़ितों से बैंक खाता, यूपीआई या ओटीपी मांगते हैं। कई बार फर्जी ऐप्स डाउनलोड करवाकर भी ठगी की जाती है। लोग लालच में आकर अपनी सारी जानकारी दे देते हैं और पैसे उड़ जाते हैं। कुछ मामलों में ठग पीड़ित को “विनर” बताकर रजिस्ट्रेशन फीस या टैक्स के नाम पर और पैसे मांगते हैं। एक बार पैसे चले जाने के बाद संपर्क टूट जाता है और रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है।पुलिस की सलाह: इन बातों का रखें ख्यालआसान कमाई या बड़े प्राइज के झांसे में बिल्कुल न आएं। गेमिंग चैट में कभी भी बैंक डिटेल्स या पासवर्ड साझा न करें। हमेशा केवल आधिकारिक और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही गेम्स डाउनलोड करें। संदिग्ध लिंक, मैसेज या ऑफर पर क्लिक करने से बचें। अगर कोई अजनबी आपको गेमिंग के जरिए बड़ी जीत का ऑफर दे तो तुरंत संदेह करें। अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी किसी के साथ शेयर न करें।