पत्रिका पड़ताल: राजस्थान आने वाली VIP ट्रेनों में शराब तस्करी, दिल्ली-गुड़गांव से जयपुर पहुंच रही खेप; TTE-कांस्टेबल पकड़े गए

जयपुर. रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और बैगेज स्कैनर से जांच के दावों के बीच शराब तस्कर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर प्रीमियम ट्रेनों के एसी कोच तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली-साबरमती राजधानी जैसी वीआईपी ट्रेनें तस्करी का जरिया बन रही है। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि तस्कर ट्रॉली और महंगे बैगों में शराब भरकर हाई-प्रोफाइल यात्री बनकर सफर करते हैं। आरपीएफ जयपुर मंडल के आंकड़ों के अनुसार, 29 अक्टूबर तक शराब परिवहन के 65 मामले दर्ज कर 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 609.297 लीटर देशी, 660.509 लीटर अंग्रेजी और 587.324 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। इसकी कुल अनुमानित कीमत 24.70 लाख है। दिल्ली-गुड़गांव से शराब लेकर गुजरात पहुंचाने की कोशिश में जुटे तस्कर जयपुर में आरपीएफ के ऑपरेशन सतर्क के तहत पकडे जा रहे है। इससे शुरुआती स्टेशनों पर स्कैनर और सुरक्षा जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं।