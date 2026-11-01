1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

पत्रिका पड़ताल: राजस्थान आने वाली VIP ट्रेनों में शराब तस्करी, दिल्ली-गुड़गांव से जयपुर पहुंच रही खेप; TTE-कांस्टेबल पकड़े गए

Train Liquor Smuggling: जयपुर में प्रीमियम ट्रेनों के एसी कोच तक शराब तस्करी का नेटवर्क पहुंच रहा है। आरपीएफ ने इस साल 65 मामलों में 1857 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

image

देवेंद्र सिंह राठौड़

Updated: 1 Nov 2026, 9:32 AM IST

Train Liquor Smuggling

आरपीएफ की ओर से ट्रेनों से बरामद लग्जरी शराब (Photo-Patrika)

देवेंद्र सिंह राठौड़

जयपुर. रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और बैगेज स्कैनर से जांच के दावों के बीच शराब तस्कर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर प्रीमियम ट्रेनों के एसी कोच तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली-साबरमती राजधानी जैसी वीआईपी ट्रेनें तस्करी का जरिया बन रही है। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि तस्कर ट्रॉली और महंगे बैगों में शराब भरकर हाई-प्रोफाइल यात्री बनकर सफर करते हैं। आरपीएफ जयपुर मंडल के आंकड़ों के अनुसार, 29 अक्टूबर तक शराब परिवहन के 65 मामले दर्ज कर 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 609.297 लीटर देशी, 660.509 लीटर अंग्रेजी और 587.324 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। इसकी कुल अनुमानित कीमत 24.70 लाख है। दिल्ली-गुड़गांव से शराब लेकर गुजरात पहुंचाने की कोशिश में जुटे तस्कर जयपुर में आरपीएफ के ऑपरेशन सतर्क के तहत पकडे जा रहे है। इससे शुरुआती स्टेशनों पर स्कैनर और सुरक्षा जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

राजधानी के एसी कोच में 2 महीने में 4 बड़े एक्शन

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ओंकार सिंह ने बताया कि आरपीएफ जयपुर पोस्ट ने 22 अगस्त से 29 अक्टूबर के बीच राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोचों में चार कार्रवाइयां कर 1,80,098 रुपए कीमत की 135 शराब बोतलें जब्त की। 22 अगस्त को लावारिस बैग से 36 बोतल, 2 सितंबर को एक तस्कर से 29 बोतल और 24 सितंबर को दूसरे लावारिस बैग से 34 बोतलें बरामद की गई। वहीं, 28-29 अक्टूबर को ए-2 कोच में मुरैना निवासी तस्कर उम्मेद सिंह को 36 बोतल शराब के साथ पकड़ा गया। इस साल अब तक 65 मामलों में 24,70,926 रुपए की 1857.13 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है और 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

ट्रेन में शराब तस्करी के मामले

ट्रेन का नाममामले
आश्रम एक्सप्रेस12
दिल्ली-साबरमती राजधानी6
दौलतपुर चौक-गांधीनगर6
बरेली-भुज एक्सप्रेस4
योगा एक्सप्रेस4
दिल्ली-राजकोट एक्सप्रेस3
दिल्ली-बांद्रा गरीब रथ3
जयपुर-कोयंबटूर एक्सप्रेस2
चंडीगढ़-अजमेर गरीब रथ2

तस्करी में टीटीई और बर्खास्त हेड कांस्टेबल भी पकड़े गए

शराब तस्करी में रेलवे स्टाफ की भूमिका भी सामने आई है। करीब चार महीने पहले आश्रम एक्सप्रेस में रेवाड़ी के पास तस्करी में भूमिका मिलने पर एक टीटीई पर कार्रवाई हुई। वहीं, 15 दिन पहले आरपीएफ के बर्खास्त हेड कांस्टेबल को भी तस्करी के मामले में पकड़ा गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 9:32 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पत्रिका पड़ताल: राजस्थान आने वाली VIP ट्रेनों में शराब तस्करी, दिल्ली-गुड़गांव से जयपुर पहुंच रही खेप; TTE-कांस्टेबल पकड़े गए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

IAS Shikhar Agrawal: ‘विला प्रकरण’ के बीच अब ‘प्रमोशन प्रकरण’, आइएएस शिखर अग्रवाल पर नए गंभीर आरोप, सरकार पर 100 करोड़ का भार!

ias shikhar agrawal promotion allegations amidst villa purchase controversy
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: हाथी के दांत

patrika editor in chief gulab kothari
ओपिनियन

LPG Cylinder Price Hike: राजस्थान में दिवाली से पहले महंगाई का ज़ोरदार झटका! कमर्शियल LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में इज़ाफ़ा

jaipur commercial lpg cylinder price hike pre diwali 9 50 rupees increase
जयपुर

Jaipur Murder: भाभी से अफेयर के चलते हुई थी युवक की हत्या, आरोपी प्रेमी झुंझुनूं से गिरफ्तार

jaipur murder
जयपुर

राजस्थान के 7 पुलिस अफसरों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, RPS प्रेम कुमार भी शामिल

RPS Prem Kumar
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.