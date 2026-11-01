पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: हाथी के दांत

राजस्थान में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे का कार्यकाल रहा हो या फिर अशोक गहलोत का, भ्रष्टाचार के दर्जनों मामले सामने आने के बावजूद सिस्टम में सुधार के कहीं प्रयास ही नहीं हुए। राजस्व मंडल के सदस्य रहते हुए आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। वर्ष 2014 में खनन महाघूसकांड में वरिष्ठ आईएएस अशोक सिंघवी सहित कई अन्य अधिकारियों पर करीब ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे। जल जीवन मिशन घोटाले में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल लंबे समय से जेल में हैं। तत्कालीन जलदाय मंत्री तक को जेल जाना पड़ गया। एनएचएम घोटाले में आईएएस नीरज के. पवन भी जेल हो आए, पर दोषियों को सजा नहीं हुई।