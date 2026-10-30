बद्र समझौता: सहयोग की नई धुरी और भारत के सामने चुनौती

राष्ट्रों की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल अपनी सीमाओं पर ध्वज फहराना नहीं, बल्कि इतिहास के निर्णायक क्षणों में अपने विवेक से अपना पथ चुनना है। दोहा में इंडोनेशिया, तुर्किये, पाकिस्तान और कतर के बीच हस्ताक्षरित बद्र समझौता-ज्ञापन इसी मूल प्रश्न को हमारे सामने रखता है कि क्या राष्ट्र अपनी शक्ति के लिए नए साझेदार खोज रहे हैं अथवा अनजाने में अपनी स्वतंत्रता के नए बंधन भी गढ़ रहे हैं? इंडोनेशिया के लिए बद्र समझौते का आकर्षण समझने योग्य है। वह अपनी रक्षा-उत्पादन क्षमता बढ़ाना, संयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और विदेशी हथियार-आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटाना चाहता है। अमरीका और इजरायल के ईरान के विरुद्ध युद्ध तथा उसके पश्चिम एशियाई प्रभावों ने इस प्रश्न को अधिक तीव्र बनाया है कि संकट की घड़ी में बाहरी सुरक्षा-व्यवस्थाएं कितनी विश्वसनीय रहती हैं। अस्त्र अपने हाथ में हो, किंतु उसकी सामथ्र्य की कुंजी दूसरे के पास हो तो शक्ति और पराधीनता का यह विचित्र सह-अस्तित्व राष्ट्र की रणनीतिक स्वतंत्रता को प्रश्नांकित करता है।

बद्र समझौते की परिकल्पना इसी निर्भरता को साझा औद्योगिक सामथ्र्य से घटाने की है। तुर्किये अपनी विकसित होती रक्षा-तकनीक, कतर पूंजी और पाकिस्तान अपने रक्षा-निर्माण संबंधी अनुभव का योगदान दे सकते हैं। इंडोनेशिया अपने विशाल घरेलू बाजार और औद्योगिक संभावनाओं के माध्यम से इस व्यवस्था को व्यापक आधार प्रदान कर सकता है। किंतु समझौते पर हस्ताक्षर कर देना और तकनीकी आत्मनिर्भरता अर्जित कर लेना दो भिन्न उपलब्धियां हैं। कारखाने स्थापित करने, बौद्धिक संपदा के अधिकार निर्धारित करने और संवेदनशील तकनीक का वास्तविक हस्तांतरण सुनिश्चित करने में वर्षों लग सकते हैं। तुर्किये का रक्षा-उद्योग भी उन्नत इंजनों, सेंसरों और कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पश्चिमी तकनीक से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

लेकिन इस समझौते का सबसे दिलचस्प पक्ष इंडोनेशिया की विशिष्ट स्थिति है। पाकिस्तान की सुरक्षा-चिंताओं का केंद्र भारत है। कतर के सामने खाड़ी क्षेत्र की अस्थिरता और ईरान से संबंधित प्रश्न हैं। तुर्किये की अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं और इजरायल के साथ जटिल प्रतिद्वंद्विता है। लेकिन इंडोनेशिया की प्राथमिकताएं भिन्न हैं। वह पश्चिम एशिया से भौगोलिक दूरी पर स्थित एक विशाल द्वीपसमूह राष्ट्र है, जिसकी सुरक्षा समुद्री मार्गों, आर्थिक विकास और स्वतंत्र विदेश-नीति से गहराई से जुड़ी है। उसे इन साझेदारियों से रक्षा-क्षमता तो प्राप्त हो सकती है, किंतु उनके क्षेत्रीय संघर्षों की राजनीतिक विरासत स्वीकार करना उसके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए।