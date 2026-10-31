GUEST EDITOR – निरंतर नया सीखते रहें और अपनी राह खुद बनाएं

एक छोटी-सी आत्मीयता

मुझे अपने जीवन की एक घटना आज भी याद है। मैं एक बार किसी दीक्षांत समारोह में गई थी। मैंने कार्यक्रम के लिए गाउन पहना था। समारोह समाप्त होने के बाद जब मैं गाउन उतारने जा रही थी, तभी वहां मौजूद एक महिला सुरक्षा गार्ड ने मुझसे कहा, ‘मैम, आप अच्छी लग रही हैं।’ उसकी बात सुनकर मैंने उसे गले लगा लिया। मेरे लिए यह एक सहज प्रतिक्रिया थी, लेकिन उस महिला के लिए यह बहुत भावुक कर देने वाला क्षण बन गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझसे कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे भी इस तरह गले लगा सकता है। उसे लगा कि मैंने उसे वह सम्मान दिया, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस घटना ने मुझे एक बार फिर महसूस कराया कि हमारे छोटे-छोटे व्यवहार भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कितना महत्त्व रख सकते हैं। हम अक्सर लोगों को उनके पद, काम या सामाजिक स्थिति के आधार पर देखते हैं, जबकि हर व्यक्ति सम्मान और आत्मीयता का हकदार है। मेरा मानना है कि हमें सहज रूप से रहना चाहिए। हम जहां भी जाएं, हमारे व्यवहार में संवेदनशीलता और सम्मान दिखाई देना चाहिए। अच्छे काम की खुशबू हमेशा फैलती है और लोगों के दिलों तक पहुंचती है।



गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए

अपने पेशेवर जीवन में मैंने देखा है कि कई जगह महिलाओं को खुद को साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मेरा मानना है कि अपने काम के प्रति सजग रहना और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही, यदि हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसे गलत कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बात को तथ्यों और ठोस तर्कों के साथ रखना चाहिए। केवल चुप रहना या परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना हमेशा सही रास्ता नहीं होता। मेरे लिए आत्मविश्वास का अर्थ केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना नहीं है, बल्कि जरूरत पडऩे पर अपने विचारों और मूल्यों के पक्ष में खड़े होना भी है। महिलाओं को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक मजबूती और अपनी बात रखने का साहस भी उतना ही जरूरी है।



संस्थागत नेतृत्व के साथ समाज के लिए काम करने की चाह

वर्तमान में मैं भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान में नॉलेज रिसोर्स सेंटर तथा संस्थागत साझेदारियों एवं कॉर्पोरेट संचार से जुड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हूं। मेरा काम ज्ञान संसाधनों को मजबूत करने, संस्थागत सहयोग विकसित करने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने से जुड़ा है। इस दौरान मुझे राष्ट्रीय स्तर की कई संस्थागत पहलों में योगदान देने का अवसर मिला है। मैंने अकादमिक गतिविधियों, शोध और संस्थागत विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों में भाग लिया है। मेरे लिए यह अनुभव महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि संस्थानों को मजबूत बनाना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ज्ञान और अवसरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी है।अकादमिक और पेशेवर गतिविधियों के साथ मुझे सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहना भी जरूरी लगता है। मैं मानती हूं कि व्यक्ति के अनुभवों का वास्तविक लाभ तभी है, जब वह उनसे मिली सीख को दूसरों के साथ साझा करे और समाज के लिए उपयोगी योगदान दे सके।