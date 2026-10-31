शरीर ही ब्रह्माण्ड: माया जानती है – ब्रह्म का निवास

इस सम्पूर्ण यात्रा का एक ही बड़ा उद्देश्य है—उष्णता और अहंकार से मुक्ति—पुरुष की। दोनों सूक्ष्म शरीर में ही जीते हैं। कारण शरीर से नित्य प्रारब्ध का भोग भी बना रहता है। इसके परिणामस्वरूप सुख-दु:ख का उतार-चढ़ाव बना रहता है। यह परीक्षा काल होता है। पुरुष और स्त्री दोनों का त्रिगुणी स्वरूप, अन्न के साथ सूक्ष्म मनोभावों का उपयोग सोच-समझकर करना पड़ता है। यह उचित संगत और मन की स्थिरता पर आश्रित है। स्त्री भीतर ही भीतर पुरुष मन को कामनाओं से बाहर निकालती जाती है, जबकि वह स्वयं कामना बनी रहती है—अपने संकल्पित स्वरूप में। ऋत रूप में पुरुष की कामना को आवृत्त किए रहती है। अन्य कामनाओं के लिये बाधा बनी रहती है। नीतिशास्त्र में पारंगत होने से तथा परोक्ष भाषा के उपयोग से पुरुष को भनक भी नहीं पड़ती कि उसके साथ क्या हो रहा है। बस, यही माया का स्वरूप और भूमिका है।





क्रमश:

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