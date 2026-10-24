शरीर ही ब्रह्माण्ड: माया का साहचर्य ही पूर्णता

न ब्रह्म कुछ करता है, न माया ही कुछ करती है। दोनों मूल रूप से द्रष्टा हैं। जब ब्रह्म सृष्टि करने को प्रेरित होते हैं, तब माया बल कुछ नया रूप लेकर आगे बढ़ता है—प्राण रूप में। प्राण से ही गति-आगति-स्थिति के सिद्धान्त द्वारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है - महामाया शक्ति रूपा होती है। वैसे भी ब्रह्म में कर्ता भाव न होने से सभी क्रियाओं का संचालन महामाया ही करती है। पार्थिव जगत में यही कार्य स्त्री करती है।

महामाया भ्रम नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, पालन और संचालन की शक्ति है। देवी भागवत और मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है कि माया सृष्टि भी उत्पन्न करती है और वही पालिका भी है—तयैव च जगत् सृष्टं तयैव परिपाल्यते। नाम-रूप कर्मात्मक विश्व की उत्पादिका शक्ति माया पदार्थों के विस्तार भाव से जुड़ी है। सत्ता, चेतना और आनंद रूप रस, जो सर्वत्र एक भाव में स्थित है, उसको आवरित कर विशेष बना देना ही महामाया का कार्य है। महामाया मूलत: गीता में कही गई परा और अपरा प्रकृतियों का समग्र रूप है। गीता के अनुसार अपरा प्रकृति जड़, स्थूल और भोग्य है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार इसके अंग हैं—

भूमिरापोऽनलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च।

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥ (गीता 7.4)

परा प्रकृति जीवभूता है तथा सम्पूर्ण जगत् की धारिका शक्ति है—

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्॥ (गीता 7.5)

स्थूल भाव में स्त्री परा एवं अपरा दोनों भावों में जीवन का संचालन करती है। स्त्री का भौतिक स्वरूप, पति व गृहस्थी के प्रति उसका दायित्व, बच्चों का लालन-पालन, परिवार को आर्थिक व सामाजिक रूप में व्यवस्थित रखना यह सब अपरा प्रकृति के गुण हैं। जबकि उसका स्त्रैण भाव, ममत्व, अन्त: प्रेरणा, संस्कारदातृत्व आदि परा प्रकृति के रूप है। ये सूक्ष्म भाव परिवार को पूर्ण बनाते है।