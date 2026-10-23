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Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : माया का साहचर्य ही पूर्णता

सृष्टि में पुरुष-प्रकृति, नर-नारी, शिव-शक्ति सभी अद्र्धनारीश्वर भाव हैं जहां दोनों मिलकर पूर्ण हैं, अन्यथा अपूर्ण। इसका अभिप्राय यह भी है कि प्रत्येक प्राणी ही अद्र्धनारीश्वर भाव लेकर जन्मता है। अग्नि अथवा सोम की प्रधानता ही उनके मूल स्वरूप को प्रतिष्ठित करता है।
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भारत

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Opinion Desk

Updated: 23 Oct 2026, 6:12 PM IST

podcast

Gulab Kothari Article शरीर ही ब्रह्माण्ड: "शरीर स्वयं में ब्रह्माण्ड है। वही ढांचा, वही सब नियम कायदे। जिस प्रकार पंच महाभूतों से, अधिदैव और अध्यात्म से ब्रह्माण्ड बनता है, वही स्वरूप हमारे शरीर का है। भीतर के बड़े आकाश में भिन्न-भिन्न पिण्ड तो हैं ही, अनन्तानन्त कोशिकाएं भी हैं। इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं से निर्मित हमारा शरीर है जो बाहर से ठोस दिखाई पड़ता है। भीतर कोशिकाओं का मधुमक्खियों के छत्ते की तरह निर्मित संघटक स्वरूप है। ये कोशिकाएं सभी स्वतंत्र आत्माएं होती हैं।"
पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की बहुचर्चित आलेखमाला है - शरीर ही ब्रह्माण्ड। इसमें विभिन्न बिंदुओं/विषयों की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। गुलाब कोठारी को वैदिक अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 2002 में नीदरलैन्ड के इन्टर्कल्चर विश्वविद्यालय ने फिलोसोफी में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्हें 2011 में उनकी पुस्तक मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार और वर्ष 2009 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 'शरीर ही ब्रह्माण्ड' शृंखला में प्रकाशित विशेष लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें नीचे दिए लिंक्स पर

शरीर ही ब्रह्माण्ड: सृजन-काल है नवरात्रा
शरीर ही ब्रह्माण्ड: स्त्री मां – सुर की, असुर की भी
शरीर ही ब्रह्माण्ड: स्त्री – अन्न और मन
शरीर ही ब्रह्माण्ड: श्राद्ध का आत्मतत्त्व श्रद्धा
शरीर ही ब्रह्माण्ड: विदाई : शून्यता से पूर्णता तक
शरीर ही ब्रह्माण्ड: प्रजनन यज्ञ और देव प्राण
शरीर ही ब्रह्मांड : ब्रह्म के अवतरण में देवयोग
शरीर ही ब्रह्माण्ड: गर्भकाल के दो हृदय

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Updated on:

23 Oct 2026, 6:12 PM IST

Published on:

Hindi News / Opinion / Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : माया का साहचर्य ही पूर्णता

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