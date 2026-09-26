शरीर ही ब्रह्माण्ड: श्राद्ध का आत्मतत्त्व श्रद्धा

भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परम्परा का केन्द्रीय तत्त्व श्रद्धा है। सत्य को हृदय में धारण करने की शक्ति को श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धाभाव ही जीवन में स्थिरता, दिशा और समर्पण का मूल है—श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्। शास्त्रों में श्रद्धा वै आप: कहा जाता है। ब्रह्माण्ड में पानी चार प्रकार का होता है। परमेष्ठीलोक में 'अम्भ’ कहलाता है। सूर्यलोक में 'मरीचि’, चन्द्रमा पर 'श्रद्धा’ तथा पार्थिव जल 'मर’ कहलाता है। श्रद्धा रूप पानी सोम की प्रथम अवस्था है। श्रद्धा ही सोम बनती है। आप:-वायु-सोम तीन अवस्थाएं सोम की होती हैं। अग्नि जहां विशकलन (खण्डन) करता है, वहीं सोम स्नेहगुण युक्त है। मनुष्य का श्रद्धा भाग (चान्द्ररस) जिस ओर झुक जाता है, वह उसी से जुड़ जाता है। गुरु की ओर शिष्य का झुकाव है, श्रद्धा के कारण शिष्य ने गुरु को पकड़ लिया है। श्रद्धा के प्रभाव से वह स्वयं गुरु से बंध गया। अब गुरु की कोई भी निंदा करे, शिष्य इससे कभी प्रभावित नहीं होगा। पुरुष का स्वरूप उसी श्रद्धा से बना हुआ है। जिस पर वह श्रद्धा करता है, उसका मन वैसा ही बन जाता है। दोनों के आत्मा अभिन्न हो जाते हैं—तं यथायथोपासते, तथैव भवति (मुद्गल उप. 3.3)। गीता भी इसी को स्पष्ट करती है—

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत!

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध: स एव स: ॥ (17/3)