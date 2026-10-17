शरीर ही ब्रह्माण्ड: सृजन-काल है नवरात्रा

बच्चे के पोषण और सुरक्षा के पूर्ण समर्पण का काल पांचवां माह है, जिसको मातृत्व व पोषण की अधिष्ठात्री कूष्माण्डा का प्रतीक माना जाता है। न्याय और कर्तव्य की देवी कात्यायनी से मां सीखती है कि कैसे अपने स्वास्थ्य और शिशु के स्वास्थ्य के मध्य संतुलन स्थापित किया जाए। गर्भोपनिषद् में कहा गया है कि सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति अर्थात् जीव का प्रवेश सातवें मास में होता है। अत: सप्तम मास परिवर्तन का काल है। गर्भस्थ को प्रशिक्षित करने का काल। पुनर्जन्म के संस्कारों के परिष्करण का काल। नवीन संस्कारों के आरोपण का काल। अत: यह कालरात्रि के गुणों-संहार और परिवर्तन का सूचक बन जाता है। महागौरी अष्टम दिन पूजी जाती है, जो पवित्रता और शांति से जुड़ी है। अष्टम मास में मां शिशु के वृद्धि भाव से मानसिक रूप से शांत हो जाती है, उसकी चिंता समाप्तप्राय: हो जाती है।