शरीर ही ब्रह्माण्ड: स्त्री – अन्न और मन

कई बार पुरुष अहंकारवश स्त्री की नहीं सुनता। तब उसके निर्माण का परोक्ष मार्ग चुनती है। परिवर्तन पुरुष के मन में ही लाना है। मन का निर्माण अन्न से होता है। स्त्री का अन्न से गहरा नाता है। आज खाना बनाना श्रम साध्य-बेगार माना जाता है। अन्न को ब्रह्म न मानकर पेट भरने का साधन मान लिया। अन्न में ब्रह्मांश प्रवाहित रहता है, जीव रूप शरीर में पहुंचता है। यह सिद्धान्त रसोइये के हवाले हो गया। अलग-अलग प्रकार के भोजन के रूप में अन्न भी शरीर के लिए विदेशी होता जा रहा है।



अन्न में पृथ्वी-अन्तरिक्ष-द्यौ के गुणों के अलावा परमेष्ठी का अमृत तत्त्व भी आता है। ये ही जीवन के आधार भी हैं। स्त्री अन्न के साथ अपनी भाव-क्रिया (माया भाव) भी जोड़कर पति तक रूपान्तरण के सन्देश पहुंचाती जाती है, जो पति के हृदय पटल को छूकर मानस परिवर्तन करते जाते हैं। यह वही प्रक्रिया है जिससे मां गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करती है। केवल स्पन्दन ही सारे बाधक पार कर सकते हैं। दाम्पत्य भाव में पत्नी आठवें स्तर पर पति के आत्मा के साथ ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। यही वैवाहिक जीवन का परम लक्ष्य होता है जिसमें पत्नी की भूमिका सर्वोपरि रहती है।