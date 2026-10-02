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Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : स्त्री – अन्न और मन

Gulab Kothari Article Sharir Hi Brahmand: सोम ही अन्न है। भृगु का विरल रूप सोम है। भृगु में शर्करा और स्नेहन रहते हैं। दोनों ही शुक्र के प्रधान घटक भी हैं। सोम में भी इनका अंश रहता है। स्त्री सौम्या है। उसका स्नेहन आकर्षण का कारण बनता है। वाणी का माधुर्य बन्धन कारक होता है। शरीर ही ब्रह्माण्ड शृंखला में सुनें पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का यह विशेष लेख- स्त्री - अन्न और मन
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जयपुर

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Neeru Yadav

Oct 02, 2026

podcast

Gulab Kothari Article शरीर ही ब्रह्माण्ड: "शरीर स्वयं में ब्रह्माण्ड है। वही ढांचा, वही सब नियम कायदे। जिस प्रकार पंच महाभूतों से, अधिदैव और अध्यात्म से ब्रह्माण्ड बनता है, वही स्वरूप हमारे शरीर का है। भीतर के बड़े आकाश में भिन्न-भिन्न पिण्ड तो हैं ही, अनन्तानन्त कोशिकाएं भी हैं। इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं से निर्मित हमारा शरीर है जो बाहर से ठोस दिखाई पड़ता है। भीतर कोशिकाओं का मधुमक्खियों के छत्ते की तरह निर्मित संघटक स्वरूप है। ये कोशिकाएं सभी स्वतंत्र आत्माएं होती हैं।"
पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की बहुचर्चित आलेखमाला है - शरीर ही ब्रह्माण्ड। इसमें विभिन्न बिंदुओं/विषयों की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। गुलाब कोठारी को वैदिक अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 2002 में नीदरलैन्ड के इन्टर्कल्चर विश्वविद्यालय ने फिलोसोफी में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्हें 2011 में उनकी पुस्तक मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार और वर्ष 2009 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 'शरीर ही ब्रह्माण्ड' शृंखला में प्रकाशित विशेष लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें नीचे दिए लिंक्स पर

शरीर ही ब्रह्माण्ड: श्राद्ध का आत्मतत्त्व श्रद्धा

शरीर ही ब्रह्माण्ड: विदाई : शून्यता से पूर्णता तक

शरीर ही ब्रह्माण्ड: प्रजनन यज्ञ और देव प्राण

शरीर ही ब्रह्मांड : ब्रह्म के अवतरण में देवयोग

शरीर ही ब्रह्माण्ड: गर्भकाल के दो हृदय

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Updated on:

02 Oct 2026 07:31 pm

Published on:

02 Oct 2026 07:30 pm

Hindi News / Opinion / Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : स्त्री – अन्न और मन

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