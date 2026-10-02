प्रसंगवश: ‘आयुष्मान’ बना ‘धंधा’, सख्त कार्रवाई जरूरी

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के करीबन 19-20 निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की जांच टीमों ने छापामार तरीके से निरीक्षण किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के निर्देश पर की गई इस जांच के दायरे में रायपुर के 7, बिलासपुर के 3, दुर्ग के 2 तथा सरगुजा, बस्तर, कबीरधाम, कोंडागांव और कोरबा के 1-1 निजी अस्पताल शामिल थे। यह जांच अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, स्टाफ और गुणवत्ता मानकों को परखने के उद्देश्य से की गई है। जांच में आयुष्मान रेकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर गड़बड़ी पाई गई। जांच की कार्रवाई के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो इसके आधार पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।