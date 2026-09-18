17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ओपिनियन

प्रसंगवश: …मैं तो साहब बन गया, एफआईआर क्यों नहीं?

छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग में 42 लिपिक विभागीय परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके बन गए थे टैक्स इंस्पेक्टर, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ डिमोशन किया गया...
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 18, 2026

Chhattisgarh State GST

'साला मैं तो साहब बन गया, साहब बनके कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो..।' छत्तीसगढ़ के जीएसटी विभाग के 42 टैक्स इंस्पेक्टर करीब 4-5 वर्षों तक कुछ ऐसे ही रौब झाड़तेरहे! ये वे टैक्स इंस्पेक्टर थे, जिन्हें 2021 और 2022 में विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत कर लिपिक से निरीक्षक बनाया गया था। भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद बनाई गई जांच समिति ने खामियां पाईं। जांच रिपोर्ट में हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं, जैसे कि उन दोनों वर्षों में विभागीय परीक्षा के नतीजे घोषित होने के पहले ही उन 42 कर्मचारियों का चयन वाणिज्यिक कर निरीक्षक पद के लिए कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नत किए गए सभी 42 टैक्स इंस्पेक्टरों का डिमोशन कर वापस मूल पद पर भेजकर लिपिक बना दिया गया।

अब सवाल यह उठता है कि क्या इतने बड़ेफर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद उन टैक्स इंस्पेक्टरों को वापस लिपिक बना देना भर ही उनपर कार्रवाई और न्याय है? अगर जांच में उन्हें फर्जीवाड़े का दोषी पाया गया है तो उनपर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इन 42 दोषियों को बर्खास्त कर उनपर एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? जरा सोचिए कि जो लेनदेन और फर्जीवाड़ा करके अफसर बने थे, उन्होंने उस 4-5 वर्ष के कार्यकाल में अपने पद का कितना दुरुपयोग किया होगा? सरकार को चाहिए कि इन सभी 42 लोगों से उन 4-5 वर्षों के दौरान दिए गए वेतन-भत्ते की वसूली करे और एफआईआर करवाए। साथ ही उन अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने बिना परीक्षा परिणाम आए ही चयन सूची जारी कर दी थी।

भर्ती-विभागीय परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बड़ी चुनौती है। ऐसी अनियमितताएं न केवल योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन करती हैं, बल्कि व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास भी कम करती हैं। इस प्रकार के मामलों में त्वरित जांच और सख्त कार्रवाई से भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकता है।-अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com

पीएम मोदी : सेवा और संकल्प से विकसित भारत की ओर

ये भी पढ़ें
Narendra Modi Birthday

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

Naya raipur

रायपुर

Updated on:

18 Sept 2026 02:57 am

Published on:

18 Sept 2026 02:57 am

Hindi News / Opinion / प्रसंगवश: …मैं तो साहब बन गया, एफआईआर क्यों नहीं?

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी : सेवा और संकल्प से विकसित भारत की ओर

Narendra Modi Birthday
ओपिनियन

कचरे से कमाई’ की ओर बढ़े दुनिया, गुजरात ने दिखाई राह

Mahatma
पर्यावरण

बहुध्रुवीय विश्व में भारत की कूटनीतिक सफलता का डंका

brics
ओपिनियन

शिक्षकों के लिए ‘Tr’: छोटा उपसर्ग, बड़ी जिम्मेदारी

teacher
ओपिनियन

संपादकीय: ‘जमीन’ की मजबूती भी हो आसमान में सुरक्षा के लिए

immigration
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.