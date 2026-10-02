पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: दाता रहो, याचक क्यों!

वह स्त्री के गुणों से पूरी तरह ओत-प्रोत ही नहीं हो पाता। वह केवल पौरुषीय उष्णता और आक्रामकता से ही परिचित होता है। आज समाज का नया स्वरूप ऐसा ही बनता जा रहा है। ब्लड़का शरीर प्रधान जीवन पर आकर ठहरने लगा है। उसे भीतर का बोध ही नहीं है। उसे यह एक और सुविधा भी प्राप्त है कि विवाह के बाद घर नहीं छोड़ना है। जबकि स्त्री को नहीं मालूम कि उसे किस परिवार में और किस शहर में रहना पड़ेगा। वह अपनी प्राकृतिक विभूतियों के आधार पर अन्तर्ज्ञान, परोक्षभाव, बहुत कार्य एक साथ करने की शक्ति, भविष्य पर आंख, निर्माण, पोषण करने के साथ-साथ गर्भस्थ शिशु को संस्कार देना आदि से स्वयं पुरुष की शक्तिरूपा बनी हुई है। शिक्षा ने उसका स्त्रैण छीनकर उसे 'शक्ति' मांगने वाला बना दिया। जबकि वह पुरुष की निर्मात्री है। आज पुरुष के विरुद्ध ही बिगुल बजा रही है। पुरुष के मुकाबले कई गुणा शक्ति सामर्थ्य रखने के बाद अबला हो गई। क्योंकि शिक्षा ने उसकी ईश्वरीय शक्तियों को विस्मृत कर दिया। उसने पुरुष को सन्तान रूप में संस्कारित करना छोड़ दिया। वह भी स्वच्छन्द जीने को उतावली है। शब्द ब्रह्म और अर्थ ब्रह्म (अन्न ब्रह्म) दोनों हथियार नीचे डाल दिए। जैसे अर्जुन ने धनुष गिरा दिया था, कुरुक्षेत्र में। महिला का जीवन भी महाभारत है। उसे पलायन नहीं करना चाहिए। वरना, मार पूरी उम्र उसको ही खानी पड़ेगी।