शरीर ही ब्रह्माण्ड: विदाई : शून्यता से पूर्णता तक

पुत्री की विदाई का क्षण भी उतना ही सुख और संतोष का होता है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम् में शकुन्तला को पतिगृह भेजने के प्रसंग में पिता को कहते हुए बताया है कि कन्या पराया धन होती है। आज उसे पतिगृह भेजकर मेरा आत्मा परम शांत और प्रसन्न है, मानों किसी की धरोहर को सुरक्षित लौटा दिया हो-

अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु:।

जातो ममायं विशद: प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा।

(अभिज्ञान शाकुन्तलम् 4.22)

दोनों ही विदाइयों में मां अपने आशीर्वाद और शुभकामनाओं से संतान के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की कामना करती है। गर्भ-विदाई में यह संबंध मात्र मां और शिशु के मध्य रहता है। गीता के अनुसार गर्भ से विदाई परा प्रकृति का कार्य है। जीवन परा भाव से अपरा भाव में प्रवेश करता है। अभिव्यक्ति के अभाव में गर्भस्थ जीव की समस्त कामनाओं की पूर्ति मां के माध्यम से होती है। गर्भकाल में जीव को अपनी पूर्वजन्मों की स्मृति रहती है। भूमिष्ठ होते ही उस पर पंचमहाभूतों के साथ मन, बुद्धि व अहंकार के कारण आवरण चढ़ने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं कि दोनों प्रकृतियां मेरे अधीन है-

भूमिरापोऽनलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च।

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ (7.4)

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ (7.5)

प्रसव-क्रिया मात्र एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि पीड़ा और प्रसन्नता, वियोग और मिलन तथा भय और विस्मय का महासंग्राम है। इस तपस्या में मां कर्ता नहीं मात्र माध्यम बनती है जीव के जन्म की। गर्भ से बाहर आते समय मां जीवनरक्षणीय सामग्रियां देती है, जो उसके जीवन पथ के आधार स्तंभ बनते हैं। जीवन का प्रथम स्वतंत्र श्वास देती है। पृथ्वी का स्पर्श और गुरुत्व देती है जो शिशु शरीर को स्थिरता, ठोसपन और धैर्य देता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार स्तन्य (मातृ-दुग्ध) रस धातु का सार है। माता का अन्न ही अमृत बनकर शिशु को मिलता है। प्रथम स्तन्य, जिसको विज्ञान भाषा में कोलोस्ट्रम कहा जाता है, शिशु की प्रथम औषधि है। यह रोग-निरोधक क्षमता, ओज, बल, बुद्धि और आयु का आधार है। स्नेह, सुरक्षा और आश्रय का प्रथम पाठ मां अपने शिशु को स्पर्श के माध्यम से देती है। मां की धड़कन से परिचित शिशु उस स्पर्श से विश्वास, प्रेम और निर्भयता पाता है—यह मां का सूक्ष्म संस्कार है। नाम, वंश, कुल, गोत्र के रूप में मां उसे स्वधर्म और पितृऋण से जोड़ती है, जो शिशु के स्वतंत्र व्यक्ति होने के परिचायक बनते हैं। जन्मघुट्टी के रूप में स्वर्ण, शहद व घी का मिश्रण शिशु की बुद्धि, स्मरणशक्ति और शारीरिक विकास हेतु स्वर्णप्राशन संस्कार के रूप में चटाया जाता है। कूष्मांड अवलेह प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु किया जाता है। आमलकी रसायन से कोशिकीय स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होता है। ये रसायन मां के उस आशीर्वाद का ही आयुर्वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप है; जिससे वह शिशु के रोग-मुक्ति, बलशाली होना और दीर्घायु की कामना करती है।