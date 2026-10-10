शरीर ही ब्रह्माण्ड: स्त्री मां – सुर की, असुर की भी

भक्ति उसकी प्रधान भूमिका है जहां माया बन्धन नहीं रहती, भगवान को अपनी ओर खींचने वाली शक्ति बन जाती है। एक स्पष्ट स्वरूप यह हुआ कि अपरा रूप में बांधती भी है, परा रूप में मुक्त भी करती है। स्वयं में वह तटस्थ शक्ति है। व्यक्ति के मन की गति के अनुसार आसक्ति/भक्ति भूमिका निभाती है। जो स्त्री तुम्हें बांध सकती है, वही तार भी सकती है। आप देखें कि वह शरीर-मन-बुद्धि भाव में त्रिगुणी बनकर मुक्त नहीं होने देती। वही आत्मरूप में गर्भस्थ शिशु की गुरु बनकर उसे संस्कारित करती है। उसका एक छोर पृथ्वी से जुड़ा है तो दूसरा छोर ईश्वर से जुड़ा है। सूक्ष्म शरीर चूंकि सदा ही कारण शरीर का हिस्सा बना रहता है (जहां पूर्व जन्मों का और प्रारब्ध का लेखा-जोखा रहता है) स्त्री ही गर्भस्थ शिशु के पूर्व जन्म एवं संस्कारों से परिचित हो सकती है। यही उसकी दिव्यता का बड़ा प्रमाण भी है। इसी प्रकार अपने शरीर और अन्न से शोणित के माध्यम से शिशु के स्थूल शरीर का निर्माण करती है। पति के हर एक अंश का शरीर के उपयोग हो जाता है। इस बीच उसकी माहवारी बन्द रहती है और शोणित पूर्णतः निर्माण में उपयोग हो रहा होता है।