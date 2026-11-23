हाल ही में जो चुनाव हुए, उनमें निकायों में 54% सीटें महिलाओं को मिलीं। इनमें भाजपा को 311 तथा कांग्रेस को 262 सीटें मिली थीं। तब मैंने लिखा था कि अगले चुनावों में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। विधायी चुनावों में भी कोई भ्रष्ट नहीं जीतेगा। आज भी निकायों में 260 महिला प्रतिनिधि निरक्षर हैं। पंचायत समिति चुनाव में 2,355 निरक्षर महिलाएं हैं। 2,520 बारहवीं पास हैं। तब काम कौन करेगा? एक तरफ 21वीं सदी का दौर और एआई का युग भी। देखा नहीं, हाल ही में राज्य सरकार ने संवैधानिक पदों पर अधिकारियों को बैठा दिया था! ये अपनी जवाबदेही मानते ही नहीं। इनको भ्रष्टाचारमुक्त रखने का ‘काला कानून’ आज भी जिंदा है। वसुंधरा, अशोक गहलोत युग के भ्रष्टाचारी आज भी उंगलियों पर ताव देकर घूम रहे हैं।