चुनाव नतीजे केवल सत्ता के पक्ष और विपक्ष में पड़े वोटों का हिसाब नहीं होते, वे राजनीतिक दलों को उनकी वास्तविक स्थिति से भी रूबरू कराते हैं। राजस्थान के पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ भाजपा को ऐसा ही एहसास करा दिया। ग्रामीण राजस्थान से आए जनादेश में कांग्रेस की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। 37 जिला परिषदों में कांग्रेस को 24 में बहुमत है तो भाजपा 5 के आंकड़े तक सिमट गई। वहीं सात जिलों में जोड़तोड़ के दांव लगेंगे। पंचायत समितियों में भी कांग्रेस ने भाजपा से काफी पीछे छोड़ अपनी स्थिति मजबूत की। यह अंतर इतना बड़ा है कि इसे केवल स्थानीय समीकरणों का परिणाम बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।