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चुनाव नतीजे केवल सत्ता के पक्ष और विपक्ष में पड़े वोटों का हिसाब नहीं होते, वे राजनीतिक दलों को उनकी वास्तविक स्थिति से भी रूबरू कराते हैं। राजस्थान के पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ भाजपा को ऐसा ही एहसास करा दिया। ग्रामीण राजस्थान से आए जनादेश में कांग्रेस की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। 37 जिला परिषदों में कांग्रेस को 24 में बहुमत है तो भाजपा 5 के आंकड़े तक सिमट गई। वहीं सात जिलों में जोड़तोड़ के दांव लगेंगे। पंचायत समितियों में भी कांग्रेस ने भाजपा से काफी पीछे छोड़ अपनी स्थिति मजबूत की। यह अंतर इतना बड़ा है कि इसे केवल स्थानीय समीकरणों का परिणाम बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इन नतीजों का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आगामी दिसंबर में सरकार अपने तीन साल पूरे करने जा रही है। ऐसे समय में गांवों से आया यह संदेश सरकार और संगठन दोनों के लिए विचार करने का विषय है। आखिर क्या वजह रही कि सत्ता में होने के बावजूद भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित समर्थन नहीं जुटा पाई? क्या सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर कहीं असंतोष है? क्या स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच संवाद कमजोर पड़ा है? या फिर संगठन का चुनावी प्रबंधन जमीनी परिस्थितियों को समझने में चूक गया?
सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस चुनाव में सत्ता की राजनीतिक ताकत भी कई जगह काम नहीं आई। मंत्रियों के परिवारों और प्रभावशाली राजनीतिक घरानों के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार की हार हो या दूसरे मंत्रियों के क्षेत्रों में प्रत्याशियों का प्रदर्शन, नतीजों ने बता दिया कि स्थानीय चुनावों में राजनीतिक रसूख हमेशा निर्णायक नहीं होता। मतदाता अपने क्षेत्र के समीकरणों और उम्मीदवारों के कामकाज के आधार पर भी फैसला करता है। इसे नेताओं के लिए जनता के मिजाज को समझने का संकेत माना जाना चाहिए।
भाजपा के लिए चिंता की बात यह भी है कि यह कोई बिल्कुल अलग-थलग राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। हालिया नगरीय निकाय चुनावों में भी कई स्थानों पर पार्टी को स्थानीय स्तर पर चुनौती मिली थी। वहां चुनाव की प्रकृति अलग थी और महापौर, सभापति तथा अध्यक्षों का चयन पार्षदों के जरिए हुआ, लेकिन राजनीतिक संदेश फिर भी महत्वपूर्ण थे। अब पंचायत चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों से आए परिणामों ने इस चर्चा को और व्यापक कर दिया है। शहरों और गांवों के नतीजों को एक साथ रखकर देखने की जरूरत है।
हालांकि इस जनादेश का एक दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस को मिली बढ़त को उसके पक्ष में स्वतः बने व्यापक जनसमर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। भाजपा के खिलाफ पड़े वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में गया हो सकता है। आरएलपी, बीएपी और निर्दलीयों का प्रदर्शन भी बताता है कि ग्रामीण मतदाता के सामने दूसरे राजनीतिक विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी यह आत्मसंतोष का समय नहीं है। उसे यह साबित करना होगा कि वह केवल सत्ता विरोधी माहौल का लाभ लेने वाली पार्टी नहीं, बल्कि जनता के भरोसे पर खरी उतरने वाला राजनीतिक विकल्प भी है।
भाजपा के सामने अब दोहरी चुनौती है। सरकार को अपनी नीतियों और कामकाज की समीक्षा करनी होगी, वहीं संगठन को भी अपनी जमीनी सक्रियता का आकलन करना होगा। केवल योजनाओं की घोषणा और उपलब्धियों का प्रचार पर्याप्त नहीं है। यह देखना होगा कि उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय नेताओं की भूमिका, टिकट वितरण और चुनाव के दौरान संगठन की सक्रियता जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल ही राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने का आधार बन सकता है।
राजनीति में जीत से ज्यादा जरूरी यह समझना है कि हार क्यों मिली और जीत का वास्तविक आधार क्या रहा। पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव का विकल्प नहीं है और इनके नतीजों से सरकार के भविष्य का फैसला भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हें मामूली स्थानीय चुनाव कहकर खारिज करना भी राजनीतिक भूल होगी। जनता ने अपने स्तर पर जो फैसला सुनाया है, उसका संदेश समझना जरूरी है।
आखिरकार, लोकतंत्र में जनता हर चुनाव में सच से सामना कराती है। इस बार गांवों ने सत्ता को उसकी जमीनी स्थिति का एहसास कराया है। यह भाजपा के लिए निराश होने से ज्यादा आत्ममंथन का समय है और कांग्रेस के लिए जीत के साथ अपनी जिम्मेदारी समझने का। क्योंकि जनता का भरोसा किसी एक चुनाव की जागीर नहीं होता। उसे हर बार अपने काम और व्यवहार से अर्जित करना पड़ता है।
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