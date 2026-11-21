अंतिम समय की स्थिति को जीवन भर के अभ्यास और संस्कारों का प्रतिबिंब माना गया है। देह त्यागते समय मनुष्य जिस भाव या स्मृति में स्थित होता है, उसी के अनुसार उसकी गति होती है। इसके लिए अभ्यास और चिंतन किया जाता है-अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पुनः सत्व, रज और तम गुणों के आधार पर भी जीव की गति होती है। सात्विक स्थिति में ऊर्ध्व गति, राजसिक में मध्य स्थिति, और तामसिक में अधोगति प्राप्त होती है। कर्म ही जीव की गति का मूल बनता है, तब कर्म को ब्रह्ममय बनाया जाए, ताकि कर्म बंधन न हो क्योंकि ब्रह्म को सीमित करने वाला कर्म पूर्ण न होकर ब्रह्म कहलाता है। फलपर्यन्त कर्म की पूर्णता कही जाती है। यदि कर्म की पूरी पूर्णता हटा दें तो मात्र ब्रह्म की पूर्णता ही शेष रह जाती है। फल को युक्त करके न किया गया कर्म ही बंधन मुक्त रखता है। ऐसा कर्म अपूर्ण कहलाता है। अपूर्ण कर्म ब्रह्ममय होने से ब्रह्म की पूर्णता कहा जाता है। अपूर्ण कर्म अकर्म है। अकर्म ब्रह्म है, कर्म माया है। कर्म में जो अकर्म को देखें तथा अकर्म में कर्म को, कृष्ण उसे बुद्धिमान कहते हैं क्योंकि यह दृष्टि ही कर्मबंधन से छुड़ाने वाली होती है।