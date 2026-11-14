शरीर ही ब्रह्माण्ड: सृष्टि है अन्नमय

अन्न में सौर-दिव्य प्राण, इन्द्र प्राण, सोम प्राण समाविष्ट हैं तो आसुर, मलीमस, वारुण आदि प्राण भी रहते हैं। अन्न दिव्य भावों के कारण रसात्मक तथा आसुर भावों के कारण मलात्मक रहता है। आसुर भाव सुरा तथा दिव्य भाव सोम है। इन्हीं दोनों भावों को आसुरी और दैवीय सम्पति कहते हैं। सोम भाव गुण तथा आसुर भाव दोष है—गुणदोषमयं सर्वं स्रष्टा सृजति कौतुकी। सुरा भाव आवरण प्रवृत्ति के कारण तम कहा जाता है तथा सोम भाव को आवरण निवृत्ति के कारण ज्योति कहा जाता है। मादकता अन्न का स्वाभाविक गुण है। वैश्वानर अग्नि में आहुत अन्न की मादकता के कारण ही भोजन के पश्चात् नींद आने लगती है। अन्न का सुरा भाग मलात्मक है, जो जीवन शक्ति को हानि पहुंचाता है जबकि सोम भाग रसात्मक है जो जीवन शक्ति की वृद्धि करता है। समुद्रमंथन से प्रादुर्भूत हलाहल विष का पान करके शिव नीलकंठ बने और प्राणीमात्र की रक्षा की। ईश्वर ने हमारे कंठ में भी विष-अमृत का विभाजक यंत्र प्रशित्रविष लगा दिया है जिसमें सुराभाग-विषाक्त भाग नियंत्रित होकर, रस भाग के विशकलन से अमृत भाग से अलग होकर परावर्तित हो जाता है। कुछ शेष अंश अंगड़ाई, जम्हाई रूप में अभिव्यक्त होता है।