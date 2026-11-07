शरीर ही ब्रह्माण्ड: अकारो वासुदेवः

सृष्टि के आरंभ में सब ऋत ही था, निराकार था। ऋत अग्नि निराकार होने से सृष्टि निर्माण संभव नहीं था। जल समुद्र था- शांत। यही विष्णु का स्वरूप था शेषशायी। नाभि में आग्नेय ब्रह्मा प्राण था। अनन्त नाभियां थीं। हर ब्रह्मा का एक ब्रह्माण्ड बनता गया। ब्रह्मा ही प्रथम सत्य रूप सृष्टि (अव्यय) बने, स्वयंभू कहलाए। विष्णु की वर्णमाला का पहला मणिया बने। स्वयंभू ब्रह्मा या के के स्वेदन से जल उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी का सोम समुद्र आपः (जल) बन गया। सोम का रूपान्तर अग्नि-सोम रूप अंगिरा और भृगु में हो गया। 'भृगु ने मारी लात' की कथा यहीं लागू हुई। विष्णु को यज्ञ पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया। प्रसंग है कि ऋषियों में बहस हुई त्रिदेवों में कौन सबसे महान है। भृगु को परीक्षा के लिए चुना गया। ब्रह्मा और शिव इस परीक्षा में भृगु पर क्रोधित हुए। अन्त में वैकुण्ठ धाम में विश्राम कर रहे विष्णु के पास जाने पर उनका ध्यान ऋषि पर नहीं गया। अनादर मानकर और परीक्षा पूरी करने के लिए भृगु ने भगवान की छाती पर लात मार दी। क्रोध करने के बजाए विष्णु प्रेम से उठे ऋषि के पैर पकड़े और पूछा कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी क्योंकि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है। असीम धैर्य और भगवान की यह विनम्रता देखकर भृगु का अहंकार टूटा उन्होंने विष्णु को ही तीनों देवों में श्रेष्ठ और सात्विक घोषित किया। ब्रह्मा और शिव को रजस एवं तमस प्रधान माना।