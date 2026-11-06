प्रसंगवश: हम अंधे-बहरे लोग…, एंबुलेंस भी नहीं दिखती

हम लोग जब सड़कों पर वाहन लेकर निकलते हैं तो बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था और जाम के बीच जहां भी जगह मिले निकलने की कोशिश करते हैं। इससे होता यह है कि वाहन एक के बाद एक फंसते चले जाते हैं और लोग एक-दूसरे लड़ने-भिड़ने लगते हैं। ट्रैफिक सिविक सेंस लोगों में होना बहुत जरूरी है। अगर सभी लोग अपनी कतार में चलते रहें, तो जल्दी वहां से निकल सकते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा। ऐसा करने से हम सभी का समय भी बचेगा।