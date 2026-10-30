प्रसंगवश: सड़क के ‘कैंसर’ का इलाज पीएचसी में!

पीडब्ल्यूडी सड़कों की मरम्मत के लिए एक नई तकनीक अपनाने जा रहा है। पेट्रोल मेंटेनेंस यूनिट, जिसे कि रोड एंबुलेंस का नाम दिया गया है। इस रोड एंबुलेंस के माध्यम से सड़कों की मरम्मत और गुणवत्ता सुधारने का कार्य 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता हैं कि जहां सड़कें नाममात्र को रह गई हैं या बड़े-बड़े गड्ढे हैं यानी कि 'कैंसर' जैसी बीमारी हो चुकी है, उनका इलाज रोड एंबुलेंस जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में कैसे हो सकेगा?-अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com