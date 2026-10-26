CHL Raipur: न्यायधानी नाइट्स ने बैलाडीला बुल्स को 4-1 से करारी मात दी

तीसरे क्वार्टर में एक अनावश्यक 'स्टिकचेक' की वजह से नाइट्स को पेनल्टी कॉर्नर देना पड़ा। इसके जवाब में अनुभवी सुरेंद्र गोलपोस्ट पर बिना हिले-डुले खड़े रहे और एक बेहद तेज ड्रैग-फ्लिक को अपनी स्टिक के बीचों-बीच रोक दिया। इसी बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे चिराग ने क्वार्टर के अंत में अपनी हैट्रिक पूरी की तथा टीम को और बढ़त दिला दी। मैच के अंत में जब बैलाडीला की वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब केतन कुशवाहा ने एक शानदार गोल (टोमाहॉक) करके अपनी टीम की बढ़त को और बढ़ा दिया।