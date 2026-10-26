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CHL Raipur: न्यायधानी नाइट्स ने बैलाडीला बुल्स को 4-1 से करारी मात दी

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के मुकाबले राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे हैं...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Updated: 26 Oct 2026, 2:23 AM IST

CHL Raipur

CHLRaipur: राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) में रविवार को बैलाडीला बुल्स के खिलाफ 4-1 की शानदार जीत के साथ न्यायधानी नाइट्स ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

न्यायधानी नाइट्स ने अब तक खेले गए अपने तीनों मैच जीते हैं और वे पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर बैलाडीला बुल्स अभी भी पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में हैं। टीम ने अब तक कोई जीत हासिल नहीं की है।

रविवार को सीएचएल की सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति वाली दो टीमों के बीच मुकाबला था। पहले क्वार्टर में दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर में न्यायधानी को एक पेनल्टी कॉर्नर देना पड़ा, जिस पर चिराग ने आज की पहली ही ड्रैग-फ्लिक से गोल कर दिया। हाफ-टाइम के करीब उन्होंने लगभग उसी तरह एक और गोल किया।

बैलाडीला बुल्स ने वापसी की कोशिश की। जसकरण ने गेंद को डिफ्लेक्ट करके गोल में पहुंचा दिया, जिससे हाफ-टाइम तक स्कोर 2-1 हो गया और वे मैच में बने रहे। 2020 टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सुरेंद्र ने युवाओं को दिखा दिया कि पेनल्टी कॉर्नर बचाने के मामले में वे आज भी सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं।

तीसरे क्वार्टर में एक अनावश्यक 'स्टिकचेक' की वजह से नाइट्स को पेनल्टी कॉर्नर देना पड़ा। इसके जवाब में अनुभवी सुरेंद्र गोलपोस्ट पर बिना हिले-डुले खड़े रहे और एक बेहद तेज ड्रैग-फ्लिक को अपनी स्टिक के बीचों-बीच रोक दिया। इसी बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे चिराग ने क्वार्टर के अंत में अपनी हैट्रिक पूरी की तथा टीम को और बढ़त दिला दी। मैच के अंत में जब बैलाडीला की वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब केतन कुशवाहा ने एक शानदार गोल (टोमाहॉक) करके अपनी टीम की बढ़त को और बढ़ा दिया।

इस मैच के स्टार ड्रैग-फ्लिकर चिराग रहे, जिन्होंने हैट्रिक लगाई। वहीं, विपक्षी टीम का इकलौता गोल जसकरण सिंह ने किया। शानदार प्रदर्शन के लिए चिराग को स्ट्राइकर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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26 Oct 2026, 2:23 AM IST

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