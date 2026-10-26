CHL Raipur: मैनपाट टाइटन्स ने राजधानी रॉयल्स को 5-2 से दी करारी शिकस्त

इसके बाद राजधानी रॉयल्स की ओर से कुछ कमजोर खेल देखने को मिला, जिसका फायदा उठाते हुए प्रिंस ने गोल किया और मैनपाट टाइटन्स की बढ़त 4-2 हो गई। रॉयल्स के लिए यह मैच यहीं खत्म हो गया, क्योंकि वे कोई खास हमला नहीं कर पाए। रॉयल्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यह रही कि वे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं बदल सके। इसके जरिए वे कोई गोल नहीं कर पाए। मैनपाट टाइटन्स के मोहित नायक को स्ट्राइकर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।