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Raipur News: रायपुर प्रेस क्लब में हवाई फायरिंग करने वाला पलाश तिवारी गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस जब्त

Chhattisgarh News: रायपुर प्रेस क्लब में हवाई फायरिंग और धमकी देने के मामले में आरोपी पलाश तिवारी गिरफ्तार। पुलिस ने पिस्तौल, एक खाली खोखा और दो जिंदा कारतूस जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 25 Oct 2026, 5:19 PM IST

Raipur News

Raipur News: रायपुर प्रेस क्लब में हवाई फायरिंग करने वाला पलाश तिवारी गिरफ्तार(photo-patrika)

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेस क्लब परिसर में हवाई फायरिंग और धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी पलाश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल, एक खाली खोखा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे की वजह और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

CG News: प्रेस क्लब के मोतीबाग परिसर में हुई थी फायरिंग

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 5:30 बजे रायपुर के मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब परिसर में पिस्तौल से हवाई फायरिंग की घटना हुई थी। इस दौरान धमकी दिए जाने की शिकायत भी सामने आई। घटना के बाद प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। इसके बाद पुलिस ने पलाश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया।

FIR दर्ज, आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला

इस मामले में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 410/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और 351(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है।

पिस्तौल, खाली खोखा और दो जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल के साथ एक खाली खोखा और दो जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। इन वस्तुओं को जांच में अहम साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया है। पुलिस घटना के समय की परिस्थितियों, फायरिंग से पहले हुए घटनाक्रम और संभावित विवाद से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है।

CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच

घटना की पूरी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है। इससे घटना के समय परिसर में हुई गतिविधियों और फायरिंग की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की वजह और अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

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25 Oct 2026, 5:19 PM IST

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