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Raipur Market Fire: रायपुर के कपड़ा बाजार में अचानक भड़की आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

Pandri Cloth Market Fire: रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट के पास रविवार दोपहर भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां और देवेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंचीं।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 25 Oct 2026, 2:37 PM IST

Raipur Market Fire

पंडरी कपड़ा मार्केट में आग से हड़कंप (Photo Source- Patrika)

Raipur Market Fire: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शामिल पंडरी कपड़ा मार्केट के पास रविवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता काला धुआं देखकर आसपास के दुकानदारों, ग्राहकों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने और उसे आसपास की दुकानों तक फैलने से रोकने के लिए अग्निशमन कर्मियों ने मोर्चा संभाला।

Devendra Nagar Police: पंडरी कपड़ा बाजार के पास उठने लगा काला धुआं

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रविवार दोपहर बाजार के पास अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं और इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। आग की खबर फैलते ही आसपास के व्यापारियों में अपनी दुकानों और सामान की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। पंडरी क्षेत्र में कपड़ों की थोक और खुदरा दुकानें बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में आग लगने की सूचना से व्यापारिक इलाके में हलचल मच गई। आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर पहुंचने लगे, जिससे मौके पर भीड़ जमा होने लगी।

दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

आग लगने की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग को अलर्ट किया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। अग्निशमन कर्मियों ने पानी की बौछारों की मदद से आग को नियंत्रित करने और आसपास के हिस्सों तक फैलने से रोकने की कोशिश की। घटनास्थल पर भीड़भाड़ और रास्ते सीमित होने के कारण दमकल वाहनों की आवाजाही और उन्हें तैनात करने में चुनौतियां सामने आईं। इसके बावजूद अग्निशमन दल ने राहत कार्य जारी रखा। फिलहाल आग लगने के कारण और इससे हुए नुकसान के संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

देवेंद्र नगर पुलिस ने संभाली व्यवस्था

घटना देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आग की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल के आसपास जमा लोगों को हटाने और राहत कार्य के लिए जगह खाली कराने की कोशिश की। इसके साथ ही इलाके में यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर भी ध्यान दिया गया, ताकि दमकल वाहनों को आने-जाने में परेशानी न हो। आग की वजह से आसपास की सड़कों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति बनी।

Raipur Breaking News: दुकानदारों में बढ़ी चिंता, नुकसान का आकलन बाकी

पंडरी कपड़ा बाजार राजधानी का व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र है। यहां बड़ी संख्या में व्यापारी, ग्राहक और अन्य लोग रोजाना पहुंचते हैं। ऐसे में बाजार के पास आग लगने की घटना ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। आसपास के व्यापारियों ने अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती।हालांकि, आग की चपेट में कितनी दुकानें या कितना सामान आया है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। आग लगने के कारणों और संभावित नुकसान का आकलन संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर कार्रवाई में जुटी है। आग पर पूरी तरह काबू पाने, घटना के कारण और नुकसान से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

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Updated on:

25 Oct 2026, 2:37 PM IST

Published on:

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