छत्तीसगढ़ में ठंड के बीच फिर बदलेगा मौसम, 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार

अक्टूबर के आखिरी दिनों में संभावित बारिश किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। इस समय खेतों में खड़ी फसलों और कटाई के लिए तैयार उपज पर बारिश का असर पड़ सकता है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं से भी नुकसान की आशंका बनी रहती है।यदि बारिश का दौर लंबा चलता है, तो खेतों में पानी भरने, फसलों के गिरने और कटाई के काम में देरी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। हालांकि, नुकसान की आशंका फसल की स्थिति, स्थानीय मौसम और बारिश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। किसानों को मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखने और कटाई या उपज के भंडारण से जुड़े कामों की योजना मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाने की सलाह दी जाती है।