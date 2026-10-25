सोशल मीडिया पर दोस्ती, मुलाकात फिर जेल! रायपुर में 20 से ज्यादा केस दर्ज, नाबालिग भी शिकार

रायपुर@नारद योगी। Social Media Crime: सोशल मीडिया के अनजान दोस्तों पर भरोसा करना महंगा पड़ रहा है। इससे युवक-युवतियों के साथ ही नाबालिगों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग से लेकर मर्डर तक की घटनाएं भी हो रही हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए रायपुर के युवक-युवतियां व नाबालिग दूसरे राज्य व शहर के युवक-युवतियों से दोस्ती कर रहे हैं। इसके बाद मेलजोल शुरू हो जाता है। फिर युवतियों व नाबालिग को शादी करने का प्रलोभन देकर उनसे दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग करते हैं। मर्डर भी हो चुका है।