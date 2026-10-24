24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

करोड़ों खर्च, फिर भी स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा, अरुण साव बोले- कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ भ्रष्टाचार…

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद रायपुर और बिलासपुर में अपेक्षित विकास नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

संतराम साहू

Updated: 24 Oct 2026, 9:31 AM IST

Chhattisgarh News

स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा (फोटो सोर्स- AI)

रायपुर@संतराम साहू। Smart City Project: प्रदेश के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का सपना करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। राजधानी और न्यायधानी बिलासपुर में स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के अनुरूप कार्य नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं नवा रायपुर में अधोसंरचना के विकास पर जोर देने के बाद भी लोगों की बसाहट अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है।

स्मार्ट सिटी बनाने के दौरान जो प्लान तैयार किए गए थे वह सब हवा-हवाई ही साबित हुए। एक भी बड़े प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतरे। न सड़कें, न बाजार और रही रहवासी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी के अनुरूप विकासित कर पाए। अब शहरों के विकास और उन्नयन के लिए अर्बन फंड चैलेंज योजना के तहत नए सिरे से कार्ययोजना तैयार करने की कवायद की जा रही है।

खर्च के बावजूद नहीं बदली शहरों की तस्वीर

स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य शहरों में बेहतर सड़कें, सुव्यवस्थित यातायात, आधुनिक नागरिक सुविधाएं, स्वच्छता, बेहतर जल निकासी और तकनीक आधारित शहरी प्रबंधन विकसित करना था। लेकिन रायपुर और बिलासपुर में इन उद्देश्यों के अनुरूप व्यापक बदलाव नहीं दिखने से परियोजना की उपयोगिता और खर्च को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं।

नवा रायपुर में सुविधाएं, पर बसाहट की चुनौती

नवा रायपुर में सड़कों, शासकीय भवनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर काम हुआ है। इसके बावजूद शहर में आम लोगों की बसाहट को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई है। किसी भी नए शहर की सफलता केवल अधोसंरचना तैयार करने से नहीं, बल्कि वहां रोजगार, आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की सुविधाओं के साथ स्थायी आबादी विकसित होने से तय होती है।

अर्बन फंड चैलेंज से नई उम्मीद

शहरों के अधूरे विकास को गति देने के लिए अब अर्बन फंड चैलेंज योजना के तहत उन्नयन की तैयारी की जा रही है। इस पहल के जरिए शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने और शहरों को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम किए जाने की उम्मीद है।

शिकायतों के बाद जांच नहीं हुई

स्मार्ट सिटी के कार्यों और खर्च को लेकर पहले शिकायतें करने वालों की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि सत्ता में आने के बाद जिन लोगों ने इन मामलों में शिकायतें की थीं, वे ही जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्रिय नहीं दिखे। बता दें कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर नगर निगम रायपुर में कांग्रेस का शासन था। उस दौरान विपक्ष में भाजपा थी। नेताप्रतिपक्ष से लेकर पार्षदों ने खूब हल्ला बोला था। साथ ही क्षेत्र के सांसद, विधायक के साथ दिल्ली तक पहुंचकर शिकायतों का पुलिंदा केंद्रीय मंत्री तक को सौंपा था, लेकिन नतीजा सिफर रहा।

इतने राशि खर्च किए गए तीनों शहरों में

तीनों शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 9,627.70 करोड़ की कुल परियोजना लागत स्वीकृत थी। मार्च 2023 तक 476 कार्यादेशों के तहत 2,644.44 करोड़ के काम आवंटित किए गए थे, जबकि वास्तविक व्यय 1,213.12 करोड़ दर्ज हुआ। यह रिपोर्ट कैग की है।

अरुण साव, नगरीय प्रशासन मंत्री के मुताबिक, स्मार्ट सिटी के कार्यों में कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। स्मार्ट सिटी के अनुरूप एक भी कार्य नहीं किए है। अब हमारी सरकार में प्रमुख शहरों को विकसित के अनुरूप बुनियाद सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया जा रहा है।

मंत्री का भरोसा कोरा, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी के लिए 25 से 50 लाख की संपत्ति गिरवी रखने की शर्त, जानें क्या है पूरा विवाद और नियम?

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Medical Education

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 9:31 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / करोड़ों खर्च, फिर भी स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा, अरुण साव बोले- कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ भ्रष्टाचार…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मंत्री का भरोसा कोरा, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी के लिए 25 से 50 लाख की संपत्ति गिरवी रखने की शर्त, जानें क्या है पूरा विवाद और नियम?

Chhattisgarh Medical Education
रायपुर

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 45 ट्रेनें रद्द! उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस का भी बदला रूट, देखें पूरी लिस्ट

CG Train Cancelled
रायपुर

BREAKING: रायपुर नगर निगम का बड़ा फैसला! 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स चुकाएं, पाएं 4% डिस्काउंट

BREAKING
रायपुर

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर रायपुर में सजेगा विशेष दरबार, जानिए क्यों खास है इस रात चांदनी में रखी खीर का सेवन

Sharad Purnima 2026
रायपुर

Raipur Diya Making News: रायपुरा के 400 परिवारों की दीवाली तैयारी, जानिए संघर्ष और हुनर की कहानी

Raipur Diya Making News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.