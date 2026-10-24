करोड़ों खर्च, फिर भी स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा, अरुण साव बोले- कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ भ्रष्टाचार…

स्मार्ट सिटी के कार्यों और खर्च को लेकर पहले शिकायतें करने वालों की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि सत्ता में आने के बाद जिन लोगों ने इन मामलों में शिकायतें की थीं, वे ही जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्रिय नहीं दिखे। बता दें कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर नगर निगम रायपुर में कांग्रेस का शासन था। उस दौरान विपक्ष में भाजपा थी। नेताप्रतिपक्ष से लेकर पार्षदों ने खूब हल्ला बोला था। साथ ही क्षेत्र के सांसद, विधायक के साथ दिल्ली तक पहुंचकर शिकायतों का पुलिंदा केंद्रीय मंत्री तक को सौंपा था, लेकिन नतीजा सिफर रहा।