Breaking: पामगढ़ में पार्षद और निजी क्लीनिक संचालक की मौत से मचा हड़कंप, शराब सेवन और पैसों के लेनदेन की चर्चा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम दोनों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया। इसके बाद पार्षद रामखिलावन जांगड़े को सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं, निजी क्लीनिक संचालक जोहितराम खरे को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।