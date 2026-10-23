Ambikapur News: महुआ कारोबारी को 12.54 लाख की लगाई चपत, बिलासपुर और कटघोरा समेत 3 व्यापारियों पर एफआईआर

अंबिकापुर। शहर के रायगढ़ रोड स्थित श्री हरि ट्रेडिंग के संचालक से 12 लाख 54 हजार 330 रुपए की धोखाधड़ी (Fraud by businessman) का मामला सामने आया है। वह महुआ का कारोबारी है। बिलासपुर और कटघोरा के 2 व्यापारियों ने उससे महुआ की खरीदारी की थी। इसके बाद उन्होंने उक्त महुआ एक अन्य कारोबारी को बेच दी और रुपए देने से भी इनकार कर दिया। दोनों ने कहा कि वे महुआ बेच चुके हैं, उससे जाकर रुपए ले ले। जब कारोबारी ने उससे बात की तो उसने कहा कि वह उसे नहीं जानता, इस वजह से रुपए नहीं देगा। धोखाधड़ी के शिकार कारोबारी ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।