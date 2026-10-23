Double Murder case solved: सूरजपुर डबल मर्डर का खुलासा, शिक्षिका सहेली के पति ने की थी मां-बेटे की नृशंस हत्या, पैसे देने से मना करने पर मार डाला

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केशवनगर के ममता कॉलोनी में रह रही शिक्षिका व उसके 17 वर्षीय बेटे की 9 अक्टूबर की नृशंस हत्या (Teacher and son murder) कर दी गई थी। दोनों का शव 10 अक्टूबर को मिला था। इस मामले में पुलिस 12 दिन तक परेशान रहीं। अंतत: सभी कडिय़ां जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल हो गई। शिक्षिका के सहेली के पति ने ही मां-बेटे को मार डाला था। आरोपी ने दोनों का मोबाइल भी छिपा दिया था। शिक्षिका ने 19 लाख रुपए का लोन ले रखा था, जिसे आरोपी मांग रहा था। शिक्षिका द्वारा मना करने के बाद उसने पहले उसे उसके घर में ही मार डाला। जब बेटा लौटा तो वह किसी को बता न दे, इस वजह से उसे अपने साथ ले जाकर हत्या कर दी और शव को महावीरपुर के कोरेया बाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।