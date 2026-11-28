यह कार्रवाई 27 नवंबर को प्रतापपुर बस स्टैंड के पास चल रहे जुआ फड़ पर जिला स्तरीय पुलिस टीम की छापेमारी के बाद की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सात जुआरियों को पकड़ा था। उनके कब्जे से 99 हजार 600 रुपये नकद, 52 पत्ती ताश और सात मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। जांच के दौरान जुआ फड़ संचालित कराने में स्थानीय पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद एसपी ने यह कदम उठाया।