TI-SI समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड (Photo Source- Patrika File Photo)
TI-SI Suspended: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जुआ के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। जुआरियों से कथित मिलीभगत और जुआ फड़ को संरक्षण देने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने प्रतापपुर थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वालों में एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक और तीन आरक्षक शामिल हैं।
यह कार्रवाई 27 नवंबर को प्रतापपुर बस स्टैंड के पास चल रहे जुआ फड़ पर जिला स्तरीय पुलिस टीम की छापेमारी के बाद की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सात जुआरियों को पकड़ा था। उनके कब्जे से 99 हजार 600 रुपये नकद, 52 पत्ती ताश और सात मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। जांच के दौरान जुआ फड़ संचालित कराने में स्थानीय पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद एसपी ने यह कदम उठाया।
मिली जानकारी के अनुसार, सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में जुआ खेले जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक आईपीएस योगेश कुमार पटेल को मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने 27 नवंबर को जिला स्तरीय पुलिस टीम को प्रतापपुर बस स्टैंड के पास कार्रवाई के लिए भेजा। टीम ने मौके पर पहुंचकर जुआ फड़ पर छापेमारी की। इस दौरान वहां जुआ खेल रहे सात लोगों को पकड़ा गया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 99,600 रुपये नकद, 52 पत्ती ताश और सात मोबाइल फोन जब्त किए। इसके अलावा जुआ से संबंधित कई चालान और अन्य जब्ती सामग्री भी बरामद की गई। इस कार्रवाई के बाद इलाके में जुआ के अवैध कारोबार और उसे मिलने वाले कथित संरक्षण को लेकर मामला सामने आया।
जुआ फड़ पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि प्रतापपुर निवासी जयभगवान अग्रवाल द्वारा कथित तौर पर स्थानीय पुलिसकर्मियों के साथ मिलीभगत करके जुआ खिलवाया जा रहा था। मामले में प्रतापपुर थाने के कुछ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई। आरोप यह भी है कि क्षेत्र में जुआ फड़ संचालित होने के बावजूद संबंधित पुलिसकर्मियों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। हालांकि, मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर आगे की विभागीय जांच की स्थिति अलग से स्पष्ट होनी बाकी है।
इस मामले में पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने प्रतापपुर थाने में पदस्थ पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में शामिल हैं:
इन सभी को निलंबन के बाद रक्षित केंद्र सूरजपुर में संबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
जारी आदेश के अनुसार, निलंबित किए गए सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें वित्तीय नियमों के तहत नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलेगा। साथ ही उन्हें विभागीय आदेशों और निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
सूरजपुर जिले में हुई इस कार्रवाई को जुआ के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार कार्रवाई केवल जुआ खेलने वालों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जुआ फड़ के संचालन में पुलिसकर्मियों की कथित भूमिका सामने आने पर विभाग के ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।
प्रतापपुर बस स्टैंड के पास हुई छापेमारी में सात जुआरियों की गिरफ्तारी और करीब एक लाख रुपये की जब्ती के बाद पुलिस विभाग ने अपने ही पांच कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। फिलहाल इस मामले में आगे की विभागीय जांच और कार्रवाई पर नजर रहेगी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
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