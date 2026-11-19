विधायक शकुंतला पोर्ते पर दीपक बैज का बड़ा हमला (Photo Source- Patrika)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रतापपुर से भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कथित फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़कर मतदाताओं को गुमराह किया गया। दीपक बैज के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
दरअसल, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोटगवां में कांग्रेस की ओर से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दीपक बैज ने विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र से जुड़े विवाद का जिक्र किया। उन्होंने प्रमाणपत्र की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में स्थानीय स्तर पर भी कानूनी लड़ाई चल रही है।
ग्राम गोटगवां में आयोजित कार्यक्रम में दीपक बैज ने भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित दावे पर गंभीर सवाल उठे हैं। बैज ने कहा कि इस मामले में न्यायालय में भी प्रक्रिया चल रही है और स्थानीय लोग प्रमाणपत्र की वैधता को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से ऐसे मामलों पर नजर रखने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे को मतदाताओं के भरोसे और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जोड़ते हुए भाजपा पर निशाना साधा। हालांकि, दीपक बैज के आरोपों से प्रमाणपत्र के फर्जी होने की पुष्टि नहीं होती है। इसकी वास्तविक वैधानिक स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।
ग्राम गोटगवां में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र दुबे के निवास पर किया गया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत मतदाता अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसी दौरान दीपक बैज ने प्रतापपुर विधायक के जाति प्रमाणपत्र का मामला उठाया और इसे राजनीतिक जवाबदेही से जुड़ा विषय बताया।
भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का जाति प्रमाणपत्र पहले भी विवादों में रहा है। स्थानीय आदिवासी समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने उनके प्रमाणपत्र की वैधता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद मामले में शिकायतों, दस्तावेजों के सत्यापन और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही है। इस प्रकरण में जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति की कार्यवाही और न्यायालय में दाखिल याचिकाओं का भी उल्लेख सामने आता रहा है। अब दीपक बैज के ताजा बयान ने इस पुराने विवाद को फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर भाजपा विधायक के चुनाव लड़ने की पात्रता और प्रमाणपत्र से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं, इस पूरे मामले में अंतिम स्थिति संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगी।
जाति प्रमाणपत्र को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते पहले भी अपना पक्ष रख चुकी हैं। नवंबर 2025 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया था। विधायक का कहना था कि उनके दस्तावेज नियमों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने अपने प्रमाणपत्र के समर्थन में प्रशासनिक रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया था। हालांकि, दीपक बैज के ताजा बयान के बाद विधायक की ओर से कोई नई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस मामले में विधायक का पक्ष और संबंधित प्रशासनिक रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हैं।
गोटगवां में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दीपक बैज के संबोधन का वीडियो सामने आने के बाद शकुंतला पोर्ते का जाति प्रमाणपत्र विवाद फिर चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस इस मामले को लेकर भाजपा पर सवाल उठा रही है, जबकि विधायक पहले ही आरोपों को खारिज कर चुकी हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रमाणपत्र की वैधता को लेकर चल रही प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया में आगे क्या होता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में आरोप और जवाब के बीच सबसे महत्वपूर्ण पहलू जाति प्रमाणपत्र की कानूनी वैधता है। इसका अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी और न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़