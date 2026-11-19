भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का जाति प्रमाणपत्र पहले भी विवादों में रहा है। स्थानीय आदिवासी समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने उनके प्रमाणपत्र की वैधता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद मामले में शिकायतों, दस्तावेजों के सत्यापन और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही है। इस प्रकरण में जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति की कार्यवाही और न्यायालय में दाखिल याचिकाओं का भी उल्लेख सामने आता रहा है। अब दीपक बैज के ताजा बयान ने इस पुराने विवाद को फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर भाजपा विधायक के चुनाव लड़ने की पात्रता और प्रमाणपत्र से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं, इस पूरे मामले में अंतिम स्थिति संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगी।