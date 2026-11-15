Paddy Procurement Start: धान खरीदी शुरु, किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे समिति के चक्कर, 24 घंटे मिलेगी ये सुविधा

सूरजपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत सूरजपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Paddy procurement) का शुभारंभ आज से हो गया है। खरीदी के पहले दिन जिले के 24 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी की गई। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा खरीदी केंद्रों में पहुंचकर धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष जिले के 60 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा 6 नए धान खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। कलेक्टर रेना जमील द्वारा सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाई गई है।