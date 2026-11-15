15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुरजपुर

Paddy Procurement Start: धान खरीदी शुरु, किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे समिति के चक्कर, 24 घंटे मिलेगी ये सुविधा

Paddy procurement in Surajpur: सूरजपुर जिले में पहले दिन 24 केंद्रों में शुरू हुई खरीदी, जिले के 60 उपार्जन केंद्रों में होगी धान खरीदी, तुंहर टोकन ऐप से घर बैठे बुक कर सकेंगे टोकन
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 15 Nov 2026, 8:49 PM IST

Paddy procurement start in Surajpur district

Paddy procurement start, पूजा-पाठ कर धान खरीदी का किया गया शुभारंभ (Photo- Patrika)

सूरजपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत सूरजपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Paddy procurement) का शुभारंभ आज से हो गया है। खरीदी के पहले दिन जिले के 24 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी की गई। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा खरीदी केंद्रों में पहुंचकर धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष जिले के 60 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा 6 नए धान खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। कलेक्टर रेना जमील द्वारा सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाई गई है।

किसानों की सुविधा के लिए राज्य शासन द्वारा 'तुंहर टोकन' (Tuhar Token) मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन जारी करने की व्यवस्था की गई है। इसके जरिए पंजीकृत किसान घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन टोकन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे किसानों को उपार्जन केंद्रों में लंबी कतारों में लगने और टोकन के लिए बार-बार समिति के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

किसान गूगल प्ले स्टोर से तुंहर टोकन ऐप डाउनलोड कर अपनी सुविधानुसार धान विक्री की तारीख का चयन कर टोकन बुक कर सकते हैं। टोकन आवंटन के लिए उपार्जन केंद्रों की दैनिक खरीदी क्षमता का 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से तथा शेष 30 प्रतिशत टोकन सहकारी समितियों के माध्यम से ऑफलाइन जारी किए जा रहे हैं।

Elephants in Surajpur: दंतैल को अचानक सामने देख 3 ग्रामीणों के उड़े होश, फिर भागे बदहवास, हाथी ने पटक दी बाइक

ये भी पढ़ें
Elephant came in front of villagers

लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए ऑनलाइन टोकन (Online token) व्यवस्था में 80 प्रतिशत टोकन छोटे एवं सीमांत किसानों तथा 20 प्रतिशत टोकन बड़े किसानों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

Paddy procurement rule: ये है नियम

नियमानुसार 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों (Famers) को अधिकतम 1 टोकन, 2 से 10 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 2 टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 3 टोकन जारी किए जाने का प्रावधान है। निर्धारित खरीदी सीमा के तहत पात्र किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।

मोबाइल नंबर और आधार विवरण रखें अपडेट

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिले के सभी पंजीकृत किसानों (Registered farmers) से अपना मोबाइल नंबर और आधार विवरण अपडेट रखने की अपील की गई है। किसानों से निर्धारित समय-सीमा से पूर्व तुंहर टोकन मोबाइल ऐप का उपयोग कर अपना टोकन सुरक्षित करने का आग्रह किया गया है। ऑनलाइन टोकन बुकिंग या अन्य किसी तकनीकी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 भी जारी किए गए हैं।

Kabra Elephant Rescue: 17 हाथियों का नेता बन गया है कबरा कान हाथी, रामगढ़ पहाड़ के पास पहुंचा, ट्रैकुलाइज करना हुआ मुश्किल

ये भी पढ़ें
Kabra elephant rescue in Surguja
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.