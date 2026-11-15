Elephants in Surajpur: दंतैल को अचानक सामने देख 3 ग्रामीणों के उड़े होश, फिर भागे बदहवास, हाथी ने पटक दी बाइक

बिहारपुर। सरगुजा जिले में एक ओर कबरा हाथी (Kabra elephant) की दहशत से लोग परेशान हैं। पूरा वन अमला उसे ट्रैंकुलाइज करने में जुटा है। हालांकि टीम को तीसरे दिन भी सफलता नहीं मिल सकी है। इधर सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जंगल के रास्ते मुख्य सडक़ पर अचानक दंतैल हाथी के आ जाने से वहां से गुजर रहे बाइक सवार 3 ग्रामीण बाल-बाल बच गए। वे जान बचाकर भागे, इस दौरान हाथी ने बाइक को सुंड से पटक दिया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। भागने के क्रम में एक ग्रामीण का मोबाइल भी टूट गया। इधर वनपाल ने बताया कि उनका सरकारी वाहन इन दिनों खराब पड़ा है, इस वजह से वे गश्त नहीं कर पा रहे हैं।