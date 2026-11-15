15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुरजपुर

Elephants in Surajpur: दंतैल को अचानक सामने देख 3 ग्रामीणों के उड़े होश, फिर भागे बदहवास, हाथी ने पटक दी बाइक

Surajpur Elephants news: सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में दंतैल हाथी के अचानक सडक़ पर आ जाने से दहशत में आ गए बाइक सवार, वन विभाग का कहना- हमारा वाहन ही खराब, कैसे करें गश्त
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 15 Nov 2026, 7:24 PM IST

Elephant came in front of villagers

Elephants in Surajpur, प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- AI)

बिहारपुर। सरगुजा जिले में एक ओर कबरा हाथी (Kabra elephant) की दहशत से लोग परेशान हैं। पूरा वन अमला उसे ट्रैंकुलाइज करने में जुटा है। हालांकि टीम को तीसरे दिन भी सफलता नहीं मिल सकी है। इधर सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जंगल के रास्ते मुख्य सडक़ पर अचानक दंतैल हाथी के आ जाने से वहां से गुजर रहे बाइक सवार 3 ग्रामीण बाल-बाल बच गए। वे जान बचाकर भागे, इस दौरान हाथी ने बाइक को सुंड से पटक दिया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। भागने के क्रम में एक ग्रामीण का मोबाइल भी टूट गया। इधर वनपाल ने बताया कि उनका सरकारी वाहन इन दिनों खराब पड़ा है, इस वजह से वे गश्त नहीं कर पा रहे हैं।

पहली घटना रविवार की सुबह करीब 8.30 बजे तिरसूल पथल के पास हुई। पिंटू सिंह और धर्मचंद रसौकी से बाइक पर सवार होकर बिहारपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सडक़ पर अचानक एक दंतैल हाथी दिखाई दिया। हाथी को सामने देखकर दोनों ग्रामीण घबरा गए और बाइक छोडक़र जान बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान उनका मोबाइल फोन गिरकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

वहीं दूसरी घटना सुबह 9 बजे बरगा नदी किनारे रामघाट के पास हुई। रसौकी निवासी हिमत गिरी पिता कृष्णा गिरी बाइक से बिहारपुर होते हुए बैढऩ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सडक़ पर अचानक दंतैल हाथी से उनका सामना हो गया। हाथी को अपनी ओर आता देखकर उन्होंने बाइक छोड़ दी और पहाड़ी की ओर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद हाथी ने बाइक को सूंड से पटककर क्षतिग्रस्त कर दिया।

Ambikapur News: क्रूरता की हद: 6 पिल्लों को पहले बेदम पीटा, फिर बोरे में भरकर पेट्रोल डाला और जिंदा जला दिया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

ये भी पढ़ें
Dog cubs burnt alive

टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहे हाथी

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में पिछले करीब 2 माह से जंगली हाथियों का लगातार विचरण बना हुआ है। रसौकी से बिहारपुर तथा कोरिया जिले की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों का रोजाना आवागमन होता है। ऐसे में सडक़ पर अचानक हाथियों के सामने आ जाने से लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है।

सरकारी वाहन की बैटरी खराब

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के महुली कार्यालय में विभागीय सरकारी वाहन मौजूद है, लेकिन बैटरी खराब होने के कारण वाहन चालू नहीं हो पा रहा है। इससे जंगल में सर्चिंग करने और प्रभावित गांवों में पहुंचकर मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को सतर्क करने में कर्मचारियों को परेशानी हो रही है।

इस संबंध में वनपाल सूर्यभान सिंह ने बताया कि उन्हें दोनों घटनाओं की जानकारी मिली है। विभागीय सरकारी वाहन की बैटरी खराब होने के कारण वाहन चालू नहीं हो पा रहा है। इससे लगातार सर्चिंग और गांवों में मुनादी करने में परेशानी हो रही है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। जल्द ही वाहन को सुधरवाया जाएगा।

Kabra Elephant Rescue: 17 हाथियों का नेता बन गया है कबरा कान हाथी, रामगढ़ पहाड़ के पास पहुंचा, ट्रैकुलाइज करना हुआ मुश्किल

ये भी पढ़ें
Kabra elephant rescue in Surguja
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.