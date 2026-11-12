Surajpur Murder Case: पत्नी की हत्या कर पति ने की हादसे का रूप देने की कोशिश, थाने में सुनाई झूठी कहानी, गया जेल

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चेन्द्रा चौकी क्षेत्र अंतर्गत पत्नी की हत्या (Wife murder) कर उसे हादसे का रूप देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पति ने पत्नी की मौत को नाला के पत्थर में गिरने से लगी चोट का परिणाम बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की जांच, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात पता चली कि बेरहमी से की गई मारपीट में महिला की मौत हुई है। पति ने ही हत्या करने के बाद पुलिस के सामने झूठी कहानी बताई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।