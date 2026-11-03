3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुरजपुर

Surajpur News: कुबेरपुर सडक़ हादसा मामले में कमिश्नर ने प्रभारी तहसीलदार को किया सस्पेंड, मंत्री ने जताई थी आपत्ति

Surajpur Road Accident: सूरजपुर जिले के कुबेरपुर में 15 दिन पूर्व गिट्टी-बोल्डर लोड ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की हो गई थी मौत, बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने क्रशर, ट्रैक्टर समेत अन्य सामान में लगा दी थी आग
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 3 Nov 2026, 3:13 PM IST

Kuberpur road accident news

Surajpur News, सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा (Photo- Patrika)

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के कुबेरपुर में 15 दिन पूर्व स्कूटी सवार एक महिला को तेज रफ्तार गिट्टी लोड ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। हादसे में महिला की मौत (Road accident) हो गई थी। इससे गुस्साए महिला के परिजनों व ग्रामीणों ने कुबेरपुर चौक पर चक्काजाम कर देर शाम क्रशर प्लांट, दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर समेत अन्य सामान को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सूचना मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए नाराजगी जताई थी। इस मामले में प्रशासनिक लापरवाही पाए जाने पर सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा ने बिहारपुर के प्रभारी तहसीलदार करमचंद जाटवर को निलंबित कर दिया है।

सूरजपुर जिले के चांदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुबेरपुर निवासी एक महिला 17 अक् अक्टूबर को स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल (Tractor crushed woman) दिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। हादसे के बाद गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी।

इस मामले में ग्रामीणों ने क्रशर प्लांट, ट्रैक्टर, क्रशर प्लांट संचालक का घर समेत अन्य सामान फूंक दिए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ ग्रामीणों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। मामले में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा आपत्ति जताए जाने तथा मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही गई थी।

Surguja News: प्राइमरी स्कूल के पास खोदकर छोड़ दिया गहरा गड्ढा, मासूम बच्चों की जान पर मंडरा रहा खतरा

ये भी पढ़ें
Pit dug near school

Tehsildar suspended: प्रभारी तहसीलदार निलंबित

इस मामले के सामने आने के बाद सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने आदेश जारी कर नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार बिहारपुर करमचंद जाटवर की कार्यशैली एवं आचरण शासकीय सेवक के विपरीत होने पर निलंबित कर दिया है। जांच में मिले प्रतिवेदन के अनुसार 17 अक्टूबर 2026 को ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासनिक शिथिलता एवं सिविल सेवक के कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरती गई है।

उन्होंने (Surguja Commissioner) कहा कि प्रभारी तहसीलदार का कृत्य शासकीय सेवा की गरिमा के सर्वथा विपरीत एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। जाटवर का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है।

अंबिकापुर में किया गया अटैच

आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने आदेश में लिखा कि नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार बिहारपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित (In Charge Tehsildar suspended) किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला अंबिकापुर जिला सरगुजा नियत किया गया है। उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Surguja Road Accident: एनएच पर किराना व्यवसायी की ट्रेलर से कुचलकर मौत, जर्जर सडक़ पर अनियंत्रित हो गई स्कूटी, गोयल परिवार में पसरा मातम

ये भी पढ़ें
Sitapur road accident death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

3 Nov 2026, 3:13 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Surajpur News: कुबेरपुर सडक़ हादसा मामले में कमिश्नर ने प्रभारी तहसीलदार को किया सस्पेंड, मंत्री ने जताई थी आपत्ति

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

Surajpur Elephants News: बाइक सवार प्यून को हाथी ने कुचलकर मार डाला, साथी ने भागकर बचाई जान, आया था बहन के घर

Elephants killed village in Surajpur district
सुरजपुर

Surajpur Road Accident: भीषण सडक़ हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी की मौत, 12 वर्षीय नाती घायल

Husband-Wife died in Road accident
सुरजपुर

सूरजपुर में दर्दनाक मंजर! एक साथ उठीं चार अर्थियां, रेण नदी में डूबने से दो परिवारों में मातम

Chhattisgarh River incident
सुरजपुर

Surajpur News: करमा त्योहार मनाने निकले युवक की नदी में डूबकर मौत, तीसरे दिन 6 किमी दूर मिली लाश

Man drowned in river
सुरजपुर

Double Murder Case: शिक्षिका मां-बेटे की हत्या के आरोपी ने की सुसाइड की कोशिश, पत्नी बोली- अगला टारगेट मैं थी, 1 करोड़ लेकर हो जाता फरार

Double murder in Surajpur
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.