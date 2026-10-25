Double Murder Case: शिक्षिका मां-बेटे की हत्या के आरोपी ने की सुसाइड की कोशिश, पत्नी बोली- अगला टारगेट मैं थी, 1 करोड़ लेकर हो जाता फरार

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के केशवपुर स्थित ममता कॉलोनी में रह रही शिक्षिका व उसके 17 वर्षीय बेटे की हत्या के आरोपी परवेश उर्फ प्रवेश कुमार ने शनिवार को आत्महत्या (Try to suicide) करने की कोशिश की। उसके हाथ पर नुकीली चीज से काटने के निशान मिले। यह देख पुलिस द्वारा उसे सूरजपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। इसके बाद पुन: उसे जेल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी की निशानदेही पर कुछ सामान बरामदगी के बाद पुलिस उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल ले गई थी। इस दौरान उसने इंजेक्शन का एंपुल रख लिया था। इसी बीच उसने उसे फोडक़र खुद के हाथ पर वार कर लिया था। बता दें कि आरोपी की पत्नी सरिता लकड़ा ने उसे फांसी की सजा देने की मांग की है। उसने कहा था कि करीब 10 दिन पूर्व ही पति ने मेरा 1 करोड़ का बीमा कराया था। संभवत: उसका अगला टारगेट मैं थी। मुझे मारने के बाद 1 करोड़ रुपए लेकर वह फरार हो जाता।