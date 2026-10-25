25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुरजपुर

Double Murder Case: शिक्षिका मां-बेटे की हत्या के आरोपी ने की सुसाइड की कोशिश, पत्नी बोली- अगला टारगेट मैं थी, 1 करोड़ लेकर हो जाता फरार

Surajpur Double Murder: आरोपी ने नुकीली चीज से खुद पर किया वार, पुलिस द्वारा ले जाया गया था अस्पताल, पत्नी ने की है फांसी की सजा देने की मांग
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 25 Oct 2026, 6:58 PM IST

Double murder in Surajpur

Double murder case, डबल मर्डर का आरोपी परवेश उर्फ प्रवेश कुमार व मां-बेटा (Photo- Patrika)

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के केशवपुर स्थित ममता कॉलोनी में रह रही शिक्षिका व उसके 17 वर्षीय बेटे की हत्या के आरोपी परवेश उर्फ प्रवेश कुमार ने शनिवार को आत्महत्या (Try to suicide) करने की कोशिश की। उसके हाथ पर नुकीली चीज से काटने के निशान मिले। यह देख पुलिस द्वारा उसे सूरजपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। इसके बाद पुन: उसे जेल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी की निशानदेही पर कुछ सामान बरामदगी के बाद पुलिस उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल ले गई थी। इस दौरान उसने इंजेक्शन का एंपुल रख लिया था। इसी बीच उसने उसे फोडक़र खुद के हाथ पर वार कर लिया था। बता दें कि आरोपी की पत्नी सरिता लकड़ा ने उसे फांसी की सजा देने की मांग की है। उसने कहा था कि करीब 10 दिन पूर्व ही पति ने मेरा 1 करोड़ का बीमा कराया था। संभवत: उसका अगला टारगेट मैं थी। मुझे मारने के बाद 1 करोड़ रुपए लेकर वह फरार हो जाता।

बता दें कि केशवपुर के ममता कॉलोनी में शिक्षिका रजनी बरेठ 40 वर्ष अपने बेटे 17 वर्षीय सुजल के साथ रहती थी। वह ग्राम बेलटिकरी स्थित स्कूल में प्रधानपाठिका थी। 9 अक्टूबर को हरियाणा के करनाल व वर्तमान में बिश्रामपुर में रह रहे परवेश उर्फ प्रवेश कुमार ने मां-बेटे की हत्या (Mother-Son Murder) कर दी थी। बेटे सुजल का शव 10 अक्टूबर की सुबह महावीरपुर के कोरेया बाड़ी में जबकि शिक्षिका की लाश किराए के मकान में बाथरूम में मिली थी।

इस मामले में पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। आरोपी की पत्नी सरिता लकड़ा भी रजनी बरेठ के स्कूल में ही शिक्षिका है। इसी वजह से दोनों में फे्रं डशिप थी। वहीं आरोपी का भी मृतका के घर आना जाना था। आरोपी ऑटो पाट्र्स का कारोबार करता था, लेकिन वह इन दिनों करीब 20 लाख रुपए के कर्ज में डूबा था।

घटना दिवस शिक्षिका रजनी बरेठ से उसने 19 लाख रुपए मांगे थे, इस पर उसने रुपए देने से इनकार कर दिया था। वहीं यह बात भी सामने आई कि रजनी बरेठ ने उसे 'नामर्द' कह दिया था, इस वजह से भी वह काफी गुस्से में था। इसी बीच उसने अपने दोनों पैरों से बाथरूम में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद शिक्षिका के बेटे सुजल बरेठ को मार (Brutal murder) डाला था।

जेल ले जाने के दौरान खुद को किया घायल

दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने आरोपी को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि शनिवार को पुलिस उसे हत्या के मामले में कुछ सामान बरामद करने ले गई थी। वहां से शाम करीब 4 बजे उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया था। यहां उसने पुलिस की नजरें बचाकर इंजेक्शन का एंपुल अपने पास रख लिया था।

स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पुलिस उसे जेल दाखिल करने ले जा रही थी। इसी बीच रास्ते में उसने एंपुल का शीशा तोडक़र खुद के हाथ पर प्रहार कर आत्महत्या (Suicide) करने की कोशिश की। पुलिस फिर उसे अस्पताल ले गई। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी।

Surajpur Double Murder Case: पत्नी ने लगाया बड़ा आरोप

सहेली शिक्षिका व उसके बेटे की हत्या (Teacher-son Murder) से आरोपी की पत्नी सरिता लकड़ा भी आहत है। उसने अपने माथे का सिंदूर मिटा दिया और कहा कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। घटना दिवस को उसने उसे गुमराह करते हुए कहा था कि वह पेंड्रा में है। उसने बताया कि वह वर्ष 2022 से उसके साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही थी। उसने बताया कि बिना उसकी मर्जी के पति ने उसका करीब 10 दिन पूर्व 1 करोड़ का बीमा कराया था। उसे आशंका है कि पति का अगला टारगेट वह खुद थी।

Surguja Teachers: हत्या के प्रयास से लेकर क्रिप्टोकरेंसी और धोखाधड़ी में इन 3 शिक्षकों को हुई थी जेल, DEO ने किया सस्पेंड

ये भी पढ़ें
Surguja DEO suspended 3 teachers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2026, 6:58 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Double Murder Case: शिक्षिका मां-बेटे की हत्या के आरोपी ने की सुसाइड की कोशिश, पत्नी बोली- अगला टारगेट मैं थी, 1 करोड़ लेकर हो जाता फरार

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Surajpur Incident: एक दिन पहले नदी में नहाने का किया था प्लान, आज तबाह हो गया हंसता-खेलता परिवार

Surajpur Incident
सुरजपुर

Double Murder case solved: सूरजपुर डबल मर्डर का खुलासा, शिक्षिका सहेली के पति ने की थी मां-बेटे की नृशंस हत्या, पैसे देने से मना करने पर मार डाला

Surajpur double murder case
सुरजपुर

Surajpur Double Murder: मां-बेटे की हत्याकांड का कल होगा खुलासा! आरोपी तक पहुंची पुलिस, इलीगल रिलेशन की सामने आ रही बात

Teacher and his son murder case
सुरजपुर

Surajpur Double Murder Case: शिक्षिका मां-बेटे की हत्याकांड का अब तक खुलासा नहीं, कांग्रेसियों ने 2 दिन का दिया अल्टीमेटम, कहा- करेंगे उग्र प्रदर्शन

Congressmen ultimatum in surajpur double murder case
सुरजपुर

Surajpur News: दशहरा मेला घूमने परिवार के साथ गया था शिक्षक, लौटा तो टूटा था ताला, गायब थे कैश और लाखों के सोने-चांदी के जेवर

theft in teachers house
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.