Surajpur Incident: एक दिन पहले नदी में नहाने का किया था प्लान, आज तबाह हो गया हंसता-खेलता परिवार

Surajpur Incident: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पुरे परिवार को खत्म कर दिया, पुरे परिवार में मातम छा गया है। पिता और उनके तीन बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरस्वतीपुर की है, जहां रेड नदी में नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए। उन्हें डूबता देख पिता ने बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी पानी में डूब गए। इस हादसे में चारों की जान चली गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।