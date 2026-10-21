Surajpur News: दशहरा मेला घूमने परिवार के साथ गया था शिक्षक, लौटा तो टूटा था ताला, गायब थे कैश और लाखों के सोने-चांदी के जेवर

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सतपता के चन्द्रिकापारा निवासी शिक्षक के घर दशहरे की रात चोरों ने धावा बोला। चोरों (Theft in Teachers house) ने कुछ देर में ही पूरा घर खंगाल डाला। इस दौरान शिक्षक व उनका पूरा परिवार विजयादशमी पर लगने वाले मेले में घूमने गया था। जब रात में सभी घर लौटे तो दरवाजा टूटा था तथा भीतर सारा सामान बिखरा हुआ था। वहीं 2 आलमारी में रखे 23 हजार रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवर गायब थे। परिवार को समझ में आ गया कि चोरों ने कैश व जेवर पर हाथ साफ कर दिया है। इसकी सूचना शिक्षक ने बिश्रामपुर थाने में दर्ज कराई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कुल चोरी ढाई से 3 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है।