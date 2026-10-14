Surajpur News: नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था युवक, मिला 10 साल का सश्रम कारावास, 1 लाख का अर्थदंड भी

सूरजपुर। नशीले इंजेक्शन की अवैध बिक्री (Drug smuggling) और तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय सूरजपुर मानवेंद्र सिंह ने आरोपी सुशील दास देवांगन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर मार्च 2025 में गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2 अलग-अलग ब्रांड के 430 नशीले इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किए थे। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष एनडीपीएस न्यायालय में चल रही थी।