14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुरजपुर

Surajpur News: नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था युवक, मिला 10 साल का सश्रम कारावास, 1 लाख का अर्थदंड भी

Surajpur Court: विशेष एनडीपीएस न्यायालय सूरजपुर ने सुनाया अहम फैसला, मार्च 2025 में 430 नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी को पुलिस ने दबोचा था
2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 14, 2026

Drug smuggler arrested

Surajpur News, नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार आरोपी (Photo- Patrika)

सूरजपुर। नशीले इंजेक्शन की अवैध बिक्री (Drug smuggling) और तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय सूरजपुर मानवेंद्र सिंह ने आरोपी सुशील दास देवांगन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर मार्च 2025 में गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2 अलग-अलग ब्रांड के 430 नशीले इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किए थे। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष एनडीपीएस न्यायालय में चल रही थी।

सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना पुलिस को 10 मार्च 2025 को को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम दवना निवासी सुशील दास देवांगन पिता आनंद दास देवांगन उम्र 28 वर्ष ने बिक्री करने के लिए भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन (Drug Injection) रखा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एविल के 220 और रेक्सोजेसिक के कुल 430 नशीले इंजेक्शन जब्त किए थे।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) में अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। विवेचक एएसआई महेन्द्र सिंह मरावी ने प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष एनडीपीएस न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया। मामले का संचालन विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह कुशवाहा ने किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मानवेन्द्र सिंह के न्यायालय में हुई।

Surajpur Court News: कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के कथनों और एफएसएल रिपोर्ट (FSL report) के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद 13 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए निर्णय में आरोपी सुशील दास देवांगन को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21(सी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बता दें कि सरगुजा संभाग की पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अच्छी विवेचना कर उन्हें सजा दिलाई जा रही है।

Ambikapur DMF Scam: डीएमएफ मद के 1.32 करोड़ किए गबन, पूर्व जनपद CEO, इंजीनियर समेत 9 के खिलाफ होगी एफआईआर

ये भी पढ़ें
DMF scam in Ambikapur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 08:22 pm

Published on:

14 Oct 2026 08:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Surajpur News: नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था युवक, मिला 10 साल का सश्रम कारावास, 1 लाख का अर्थदंड भी

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Surajpur Double Murder Case: शिक्षिका और बेटे की नृशंस हत्या मामले में 5वें दिन भी पुलिस के हाथ खाली, जल्द गिरफ्तारी की उठी मांग

Teacher and his son murder case
सुरजपुर

Surajpur Double Murder: शिक्षिका और बेटे की हत्या मामले में आई शॉर्ट पीएम रिपोर्ट, कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस, प्रेमी से भी पूछताछ

Teacher and his son murder in Bishrampur
सुरजपुर

Chhattisgarh News: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का WhatsApp हैक, ₹32 हजार मांगने वाले फर्जी मैसेज से रहें सावधान

Chhattisgarh News
सुरजपुर

Surajpur Double Murder: शिक्षिका मां-बेटे का रायगढ़ में हुआ अंतिम संस्कार, की गई थी हत्या, कॉलोनी में एक भी CCTV कैमरा नहीं, एसपी ने संभाला मोर्चा

Female teacher and son murder in Surajpur
सुरजपुर

नशीले इंजेक्शनों के लिए कार को बनाया ठिकाना, सीट कवर और बोनट से निकले 450 इंजेक्शन, 2 तस्कर गिरफ्तार

Narcotic Injection Seizure
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.